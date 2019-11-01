【香港最新免疫治療】肺癌患者好消息 醫生：治療效果非常好

根據衛生防護中心的資料，各種癌症之中，肺癌屬本港男性第二位最常見，女性則第三位，而最為普遍的肺癌治療方案都離不開電療及化療，但這些治療通常都帶來不少副作用。反之，近年香港針對第三期肺癌的最新免疫治療法，副作用會相對輕微，對患者而言，最新的免疫治療絕對是個不可多得的好消息。

肺癌成因眾多

肺癌的成因眾說紛紜，黃家銘醫生告訴大家，肺癌其中一個重大成因是吸煙，但並不是唯一成因，「越來越多非吸煙者都患上肺癌，很難總結出一個成因，甚至可以與生活習慣完全無關，生活很健康同時年紀又小的人，都有機會患上肺癌。」黃醫生指某類型化學物質例如石灰，吸入太多都有機會導致肺癌，但同樣並非必然。黃醫生指，如果發現自己經常咳嗽，甚至咳出血，又或者氣促胸口痛，就需要小心留意，雖然這些是很常見的健康問題，但如果長期出現，就有機會是肺癌的病徵，如果出現骨痛、體重下降，更有可能是癌症轉移的徵狀，要小心留意。

傳統治療加上免疫治療，能重點打撃癌細胞及阻止其擴散。

免疫治療效果良好

黃醫生表示，如果患者診斷出肺癌，初期到某部份第三期患者，手術仍然是最好的治療方法，不過如果情況嚴重，或者癌症已經擴散，便需要考慮其他治療方案，當中包括電療、化療、免疫治療及標靶治療。相比傳統的電療和化療，免疫治療是相對新式的療法，不過其實已經發展得相當成熟。「免疫治療的做法是喚醒患者自身的免疫系統，近兩三年這種療法愈來愈普及，尤其三期、四期肺癌患者都可以於免疫治療中受益。」黃醫生指免疫治療的效果可以非常之好，大幅度提高了病人的生存期限，於第三期肺癌，患者於同步化療及電療後，配合免疫治療可以提升患者三年存活率至57%，而死亡風險比單單接受同步化療及電療則減低31%。免疫治療的原理在於癌細胞會釋放出PD-L1蛋白，並與身體內的免疫細胞（T細胞） 的PD-1結合，令T細胞停止對癌細胞作出攻擊，而PD-L1抑制劑能阻隔癌細胞的PD-L1蛋白跟T細胞結合，令T細胞保持活躍，並消滅癌細胞。

副作用大多溫和及可控制

免疫治療的副作用大多溫和及可控制，當中包括疲倦、腹瀉、食慾不振和關節或肌肉痛等。免疫治療出色的效果，對肺癌病人當然是一個不可多得的好消息，如果希望了解更多，可以向醫生尋求專業意見，希望免疫治療可以幫到更多有需要的人。

黃家銘醫生指出，免疫藥物PD-L1抑制劑是治療第3期非小細胞肺癌的重大突破，有助延長患者生存期及減低疾病復發率。

希望了解更多關於免疫治療的資訊，可瀏覽AstraZeneca網站 : www.immunotherapy.hk/

本文章由阿斯利康全力支持