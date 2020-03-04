【快活流動派｜3月5日至7日，期間限定挑戰】春日有營減壓大法

不知不覺來到三月，四季伊始，天氣由寒轉暖，春日正是養生抒懷的好時機。尤其疫情不斷之時，不論身體、還是心理，保持「開懷」的健康心態都非常重要。《快活流動派》為大家帶來小遊戲和美食優惠，助你精神減壓，同時食得有營，過一個身心開懷的春天！

活動一：減壓最啱打小人，驚蟄正是好時機！甚麼是驚蟄？風俗知識考考您！

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活動二：民以食為天！春日養生之道，當然先要食得好！

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活動三：睇跑手心得，玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！

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