【快活流動派｜3月11日至13日，期間限定挑戰】安坐家中放鬆心情

待在家中的日子久了，大家是否開始感到納悶呢？又是否惦念起往日能逛街購物、旅行充電的日子？不用愁，相信疫症很快會過去，現時安坐家中就儘管放鬆心情吧！暫時未能出國，可以先留意未來的旅行優惠；沒法逛街，也可以精明地網購，讓《快活流動派》為家中的各位，提供不同的「放鬆」良方！

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【快活人故事】明星各有減壓秘方 最重要留時間俾自己

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【快活人故事（第四章）】問答遊戲

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