【快活流動派｜3月14日至16日，期間限定挑戰】室外室內掌握健康

一轉眼已是三月中，這段日子悶久了，是時候重拾健康的運動節奏！《快活流動派》精選了不同家中健身娛樂產品，同時伙拍全新「齊動」APP，趁一年一度3.14「π之日」，讓大家在白色情人節周末，不論留在家中，還是出外舒展，都能享受美好時光，保持「活力」的健康生活！

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活動二：趁周末出外運動？完成3.14K「π之距離」就有虛擬獎章及積分！

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活動三：睇年輕老闆與員工相處哲學，玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！

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