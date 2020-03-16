【快活流動派｜3月17日至19日，期間限定挑戰】安坐家中歎世界

疫情持續，旅行暫時去不了……別傷心！《快活流動派》明白大家在這段「禁飛」時期的納悶和無奈，特地聯同「e肚仔」精選各國菜式餐廳，讓大家即使留港也能享受環球美食；與此同時，我們也準備了世界冷知識問答遊戲，讓各位旅遊達人一解無法出走的相思之苦。健康要緊，大家就先乖乖留港安坐家中，憧憬疫情過後更美好的世界，並為下段旅程做好準備吧！

活動一：暫停外遊不用愁，在港也能輕鬆嚐盡環球美食！

於3月17日至19日期間，凡惠顧「e肚仔」訂購任何美食，可使用3天限定之優惠碼「01WORLD」，買滿港幣$100即減港幣$15！於此期間以「e肚仔」作任何消費，更可額外獲取1,001「01積分」*，萬勿錯過！

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活動二：暫時飛不了，先玩旅行問題遊戲溫定書，答中有賞！

於3月17日至19日期間，挑戰《世界冷知識》有獎問答遊戲，答中四題以上，即賞852「01積分」，讓你儲定積分換健康或旅遊禮品。自認旅遊達人的你，千萬別錯過！

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活動三：閱讀基層媽媽照顧停課兒子故事，玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！

【快活人故事】照顧停課自閉兒 母：想起孩子，我便能撐下去

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【快活人故事（第六章）】問答遊戲

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*《快活流動派》活動期間符合購物要求所享之「01積分」額外獎賞將於2020年3月22日開始計算「30天」內自動存入你的會員帳戶內。

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