【快活流動派｜3月20日至22日，最後階段挑戰】為更好生活做準備

不知不覺，「21日快活玩賞」已經來到最終回，大家養成了健康的生活習慣嗎？記得把握最後機會，加入《快活流動派》！作為壓軸回顧，我們想考考各位對《快活流動派》的認識，答中即有賞，相信作為忠實粉絲的您，絕對沒難度吧？與此同時，「齊動LetZ Goal」亦會推出「快活挑戰」，繼續培養大家的健康運動節奏。疫境自強，就讓我們一起保持「正面」的健康心態，為更好的生活做好準備！

活動一：齊動壓軸「快活挑戰」！完成5公里，奪取1000積分！

於3月20日至22日期間，下載「齊動LetZ Goal」APP，參加「快活挑戰」，以跑步或行山方式完成5公里、再同步數據，便可獲得1,000「01積分」*，換領禮品！

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活動二：《快活流動派》終極回顧！召喚忠實粉絲送獎賞！

於3月20日至22日期間，挑戰《快活流動派》有獎問答遊戲，答中四題以上，即賞500「01積分」，讓你儲定積分換健康獎賞。各位流動派，把握最後機會參加吧！

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活動三：閱讀少年拳王的拼搏故事，玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！

【快活人故事】少年拳王 擂台內外的人生拼勁

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【快活人故事（第七章）】問答遊戲

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***「01會員」獎賞專區隨時有防疫用品畀會員以「01積分」換購，更多詳情請到此瀏覽。

*《快活流動派》活動期間符合購物要求所享之「01積分」額外獎賞將於2020年3月22日開始計算「30天」內自動存入你的會員帳戶內。

所有符合《快活流動派》活動期間之「01積分」獎賞均受有關條款及細則約束，請按此參閲。

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