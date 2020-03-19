【新冠肺炎】停課不停學　基金贈教材借電腦予基層解困

受新型冠狀病毒疫情影響，全港學校已停課多月，約96%基層兒童表示因資源不足而感到在家學習困難，有見及此，有基金捐贈教學玩具和流動數據卡等資源予基層兒童，希望「停課不停學」。

網上學習配套不足 96%基層學童感學習困難

現時中小學、甚至幼稚園改用網上學習，香港社區組織協會於3月上旬發起問卷調查，發現96%受訪基層學童表示有學習困難，原因是家中沒有電腦、書枱和列印機等資源，亦有學生因網速太慢，流動數據不足而無法跟上老師的授課內容，有83%兒童表示無法順利學習，擔心進度落後。

香港創新基金送出1000張流動數據卡及借出逾100部手提電腦/平板電腦，讓學童網上學習。（由受訪者提供）

義工向服務對象講解數據卡用法。（由受訪者提供）

基金送出2000教學玩具及數據卡

為支援基層兒童進行網上學習，有基金為基層家庭兒童於停課期間提供教育支援。

黃廷方慈善基金透過11個社區夥伴，向居住劏房和板間房，以及有特殊健康需要的兒童，捐贈1000份教學玩具，希望透過有趣學習幫助兒童發展；香港創新基金送出1,000張50GB流動數據卡，透過12個社福機構及小學贈予基層家庭學童，助他們於這段期間進行網上學習。此外，香港創新基金借出逾100部手提電腦或平板電腦，讓一些沒有電腦的學童仍可上課，真正做到「停課不停學」。

持續學習在這階段對兒童的成長和發展非常重要和關鍵。我們很高興能夠與志同道合的夥伴一起努力，以各種方式助兒童持續學習。 黃廷方慈善基金董事暨香港創新基金主席黃永光