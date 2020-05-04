【母親節2020】 為媽媽親手造最好禮物 20個精選DIY工作坊推介

平時不敢向媽媽表達愛意？適逢母親節就快來臨，不如試試DIY禮物，向媽媽送上貼心心意！無論媽媽喜歡擺設還是飾物，總有一款DIY適合你！

「01空間」活動平台集齊各式各樣DIY工作坊，立即按此就一目了然。「01會員」參加指定活動更可獨享優惠！

窩心禮物之選

很多媽媽年輕時其實跟我們一樣愛打扮，但當媽後彷彿將這都拋諸腦後，只想簡單裝扮方便照顧孩子，不如趁母親節親手製作一些飾物給她，讓媽媽重拾昔日打扮美美的日子？「陶瓷耳環工作坊」和「母親節花環頸鏈工作坊」除了讓你學習基本陶瓷知識，還教你用傳統手捏方法製作飾物送給媽媽。你或可以選擇「蕾絲花邊鉤織耳環工作坊」，將常見的大圈耳環稍作改造，讓媽媽擁有這獨一無二的花樣圖案，送她一個日常搭配的飾品，即日起至5月10日經「01空間」報名參加更可享有課堂折扣優惠。

(左) 陶瓷耳環工作坊；(中) 母親節花環頸鏈工作坊；(右) 蕾絲花邊鉤織耳環工作坊

除了飾物，你亦可以選擇「毛線手提鉤織包工作坊」或「口金鉤織中型隨身包工作坊」，親手DIY一個手提包或隨身口金包送給媽媽，既美觀又實用，即日起至5月10日透過「01空間」報名參加更可獲9折優惠。

(左) 毛線手提鉤織包工作坊；(右) 口金鉤織中型隨身包工作坊

花語寄情之選

很多人會選擇送花給媽媽，但鮮花的保存期只有數天，若你想延長保存期，不妨考慮保鮮花，「保鮮花立體相框工作坊」除了是DIY花藝，同時可以製作相框讓你擺放家人合照，你亦可按喜好加入LED亮燈燈串，令禮物更加特別。

保鮮花立體相框工作坊

除了送相框，你可以參加「海洋花燈工作坊」或「願望樹水晶球工作坊」，將保鮮花及乾花封存剔透的保養液之中，讓媽媽可以時刻看到這夢幻醉人的景觀。

(左) 海洋花燈工作坊；(右) 願望樹水晶球工作坊

如果想保存期再長一點，「母親節皮革康乃馨工作坊」就最適合你了，課堂上會教授如何將真皮做成花瓣及組成花朵的技巧，媽媽收到這份親手製作的禮物必定很開心。

母親節皮革康乃馨工作坊

另外，想整個靚靚蛋糕送給媽媽？「保鮮花藍莓雪芳蛋糕工作坊」一定幫到你，經「01空間」報名參加更可獲減$50優惠。

保鮮花藍莓雪芳蛋糕工作坊

如上述工作坊都未合心意，不妨看看以下有沒有你的心水，詳情按此進入「01空間」：

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最後提提大家，母親節除了準備禮物，多花點時間陪陪媽媽才是她最想要的，希望大家都能有個愉快的母親節，預祝各位媽媽母親節快樂！