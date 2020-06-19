【新冠肺炎】疫情下義工手製「撳𨋢神器」送長者　遙距慰問贈好餸

為預防新冠肺炎疫情蔓延，政府提倡市民保持社交距離，以減低病毒傳播機會，但大規模的停課停業、社福機構和中心暫停服務，對社會基層和長者帶來極大不便與困擾。為了解決當前問題，有機構推行全新義工服務模式，在安全社交距離下提供食物及配套支援。

向長者送上防疫愛心包

在肺炎疫情期間，基層長者首當其衝受到影響，因大部分長者不像年青一代般，擅長上網搜查疫情資訊和搶購防疫物資，更或因社福中心飯堂暫停而影響膳食和社交生活。

疫情之下義工的支援方式也有所改變。（受訪者提供）

恒隆抗疫基金第二輪撥款向全港逾2,000個貧困家庭及受惠者提供食物及配套支援，尤其關心長者的起居和精神健康。雖要減少面對面接觸，但恒隆一心義工隊與樂群社會服務處合作舉辦「老幼記同行」活動，每星期打電話給長者聊天問候，又會在家親手製作防疫物資和日用品，例如「撳𨋢神器」和防蚊磚，並連同糧食和口罩一同送給長者。

有見於社福飯堂因限聚令而暫時停業，恒隆又向長者提供食物券，以照顧他們的日常飲食。

譚婆婆表示防疫包照顧到衣食住行，義工又會打電話教她怎樣使用物資，令她感到好滿足。（受訪者提供）

向基層家庭提供食物和精神支援

這次疫情令弱勢社群生計大受影響，失業率創十年新高，令基層生活百上加斤。

張太一家七口居住公屋，家庭唯一收入來自張先生的萬多元保安工作，但經濟不景，張先生被逼扣減工時，收入減少約兩成，家庭經濟捉襟見肘。張生張太要照顧五名年幼子女，光是食物開支已經很昂貴，唯有節衣縮食，買日用品時計到盡，張太曾擔心小朋友無法得到足夠營養。

幸好恒隆抗疫基金與安徒生會合作，向黃大仙區的基層家庭派發糧食及日用品，作為受惠者之一的張太也藉此解決燃眉之急。

張太表示，今次愛心食物包「好幫得手」、很實用，剛好填補了家中所需，她亦感恩食物包中不乏健康食品，如營養飲品沖劑和水果，正好照顧到小朋友需要。（受訪者提供）

支油已經見底，（食物包）真係嚟得啱啱好。 張太

除了經濟壓力，突如其來的疫情也令市民帶來心理影響，安徒生會亦與恒隆舉辦了不同工作坊，以協助當區兒童及家長在疫境下表達情感、舒緩壓力。他們都以繪畫方式向恒隆表達謝意，同時透過雨後彩虹寓意疫境中的曙光，自我鼓勵。

小朋友在工作坊中畫畫紓壓和表達情緒。（受訪者提供）

義工上門派「好餸」

香港貧富懸殊問題嚴重，有些基層甚至在買菜時也感到困難，比如穎欣和她的姨甥仔、姨甥女不是能負擔每日都有肉吃，食材選擇有限。

有見及此，恒隆抗疫基金與社企「好餸」聯手向14間社福機構及學校派發新鮮餸包，讓區內的低收入家庭、劏房戶、拾荒者、獨居長者等在抗疫期間亦能得到新鮮有營養的食物，穎欣他們便可嚐到新鮮食材，以強健體魄對抗疫情。

恒隆義工會預先包裝新鮮餸包，並上門派送至有需要的基層家庭。（受訪者提供）

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