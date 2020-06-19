一杯 Latte，成為了一種潮流

品嚐咖啡，是生活品味，亦展現生活態度。不同款式的咖啡都各有捧場客，當中意式鮮奶咖啡(Latte)近年亦多了捧場客。

從普通的鮮奶咖啡，到改用植物奶，或者加入榛子或焦糖等不同口味，到形形式式的拉花Latte Art，Latte 已經不止是一種飲品，更成為了咖啡師的藝術品。

不少名人都趕上了 Latte 風潮。美國樂壇天后Taylor Swift幾乎每天都要飲一杯skinny caramel latte，而影后級人馬Nicole Kidman和Helen Mirren，早前亦專誠拜訪加拿大一家café，體驗別具特色的拉花咖啡。在香港，藝人袁偉豪也醉心研習咖啡拉花的造詣，「咖啡男神」的地位直迫鍾情Cappuccino的陳豪。

其實，無論是愛好Latte、Cappuccino還是其他類型的咖啡，其中一個必不可少的元素是咖啡豆。很多喜歡品嚐咖啡的朋友都會講究咖啡豆的品種、產地及口味等。

隨著近年社會對於環境及可持續性(sustainability)日趨關注，有機栽種、公平貿易以至「雨林聯盟認證」的咖啡豆亦逐漸為人熟悉。

甚麼是「雨林聯盟認證」 (Rainforest Alliance Certified) 咖啡豆？

大家都可能知道，盛產咖啡豆的地區，往往都是熱帶雨林地帶。

關注生態平衡的「雨林聯盟」，與農民合作，提倡土地可持續的種植方式，取代過往倚賴化學肥料及需要大量砍伐林木以助採光的舊方法。這樣有助保持土釀肥沃，保護水道不受污染，減少產生廢物，同時確保野生動物及候鳥繼續可以在熱帶雨林內茁壯成長，更可紓緩溫室氣體排放所帶來的溫室效應。

保育自然環境，當然少不了當地農民的參與。「雨林聯盟」致力提升農民保育大自然資源的意識，協助他們學習碳排放較少的耕作技術，並且讓他們獲取所需的工具及資源，提升在市場上的議價能力，以增加生計。

「雨林聯盟」制訂了嚴謹準則，並且每年進行評審，只要栽種咖啡豆的農莊或農民組織能夠達到環境、社會及經濟各方面的水平，所產出的咖啡豆就可以獲得「雨林聯盟認證」。

此外，參與「雨林聯盟認證」的農場需要向工人提供更理想的工作及生活環境，並促進性別平等，讓區內孩童得到教育。隨著生活環境變得更美好，社群及工人之間也培養出互相尊重的文化，有助建立和諧、共融的社區。

在香港，近來也開始有大型連鎖咖啡品牌選用「雨林聯盟認證」咖啡豆，例如McCafé，為肩負企業社會責任而身體力行。

一杯咖啡，除了提神，原來還可以創作更多價值，為環保出一分力。