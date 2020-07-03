【消委會廁紙測試】維達成抵買廁紙王　新推軟熟面紙達食品級安全

紙品是不可缺少的日用品，早前消委會測試25款卷裝廁紙例如維達、Tempo、VIRJOY唯潔雅和皇冠等，分別在廁紙張數、柔韌度和吸濕效能進行測試，當中平民品牌維達表現出色，成為抵買廁紙王！

消委會抽查市面上25款廁紙，大都是香港人熟悉的品牌。（張浩維攝）

主打強韌高吸濕 維達總評4分

別以為價錢愈平愈抵買，還要看廁紙的質素，維達4D Deluxe立體壓花廁紙以4層設計，並採用歐洲4D-Deco立體壓花技術，柔軟強韌，亦可吸取大量水份，經消委會測試後，維達4D Deluxe立體壓花廁紙在強度和吸濕能力均達4分，加上其他表現都取得最高4分，成為消委會推介的四款廁紙之一。

維達4D Deluxe立體壓花廁紙總評4分，在25款廁紙中得分最高。

新推出面紙版 綿綿呵護柔嫩肌膚

維達4D Deluxe立體壓花廁紙深受好評，最近便推出維達4D Deluxe立體壓花袋裝面紙，延續4D Deluxe系列的棉柔觸感和歐洲4D-Deco立體壓花技術，每張面紙表面均有獨特立體棉點，配合棉韌綫及軟氣墊的設計，觸感更柔軟舒適！

維達4D Deluxe立體壓花袋裝面紙（圖片由客戶提供）

另外，4D Deluxe立體壓花袋裝面紙通過皮膚科測試，對皮膚溫和零刺激，同時*通過歐洲委員會AP(2002)1及德國LFGB預期接觸食品的紙張檢測，不含螢光增白劑，無論是擦拭皮膚，抹嘴抹面，甚至接觸食物也沒有問題，這款面紙更有天然無香及綠茶淡香兩種選擇，滿足不同需要！