新冠肺炎│疫情持續緊張　藥廠捐贈防護口罩給基層長期病患齊抗疫

新冠肺炎疫情持續緊張，全民檢測「普及社區檢測計劃將於9月1日展開，本周六（29日）起接受市民預約登記。目的是要找出陰性患者，截斷傳播鏈。而有藥廠特別捐贈防護口罩和醫療物資，同為對抗新冠肺炎疫情出一分力。

全民檢測「普及社區檢測計劃將於9月1日展開，本周六（29日）起接受市民預約登記。（政府普及社區檢測計劃網頁）

8月29日啟24小時網上預約 費用全免

只要年滿6歲、沒有病徵的香港居民可以報名參加全民檢測，費用全免。成功登記後會收到手機短訊確認，列有社區檢測中心名稱及參考編號。工作人員會為到達中心的檢測者登記，再由受過相關訓練的人員為檢測者採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並放入印有序號的樣本瓶。完成後檢測者會再收到手機短訊，列有其參考編號和樣本瓶序號。

若檢測結果呈陰性者，將會在大約3天內收到電話短訊通知，惟有關短訊並非「健康碼」，政府亦不會發其他陰性證明；被驗到呈陽性者，則會由衞生署致電通知，並會獲安排送公院接受隔離治療。

檢查流程由受過相關訓練的人員為檢測者採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並放入印有序號的樣本瓶。（羅君豪攝）

3類市民不適合參加

曾經接受咽喉或鼻腔手術的人士，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。不足6歲的幼童亦不適合參加這次全民檢測。

▼按下圖看全民檢測宣傳單張及常問問題▼

英國阿斯利康藥廠捐贈33,000個防護口罩

其實新冠肺炎疫情持續緊張，防疫用品都十分重要，現時大家對醫療物資需求更大。自疫情爆發起，英國阿斯利康藥廠贊助香港創新醫療學會，並與香港醫學會及香港西醫工會一同合作推出「基層醫療抗疫行動—KF94/ N95口罩捐贈計劃」。總共向私家診所醫生捐贈了25,000個防護口罩，紓緩對防護口罩短缺的需求。同時，阿斯利康亦為澳門的醫療機構捐贈了2,500件醫療物資，為對抗新冠肺炎疫情出一分力。

此外，阿斯利康與香港病人組織聯盟及癌症資訊網慈善基金合作，向46個病人組織捐贈了8,000個口罩。受惠人士包括患有心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症、風濕病、精神病及其他罕見疾病的長期病患者。

英國阿斯利康藥廠捐贈33,000個防護口罩。（受訪者提供）

提供中期藥物補充及藥物配送服務

阿斯利康藥廠亦關心社區內的長期病患人士，分別與香港病人組織聯盟及癌症資訊網慈善基金合作，向46個病人組織捐贈了8,000個口罩。受惠人士包括患有心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症、風濕病、精神病及其他罕見疾病的長期病患者。同時，阿斯利康支持香港藥學服務基金及香港創新醫療學會推出藥物補充服務，讓長期病患者可以獲免費藥物諮詢服務。

阿斯利康亦支持香港藥學服務基金會推出藥物名冊自費藥物配發及輔導服務。由專業藥劑師提供配藥及輔導服務，並安排配送至患者家中，為不便到醫院或診所覆診的患者，以及持有公立醫院處方的人士提供便利，患者只需要安在家中便可得到藥物及遙距輔導服務。

英國阿斯利康藥廠至今已舉辦了5場網上健康講座。

舉辦網上健康及衞生講座 齊為健康增值

阿斯利康至今已舉辦了5場網上健康講座，講座題目涵蓋肺癌、哮喘、糖尿病等疾病，以及精神健康、藥物知識等資訊，讓市民在足不出戶的情況下仍能為健康增值。