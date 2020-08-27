半數人擔心虛擬銀行易洩露私隱　傳統銀行安全性高成大贏家

香港目前有八間獲發牌的虛擬銀行，為港人帶來方便和高利率的理財體驗；然而調查發現不少人對虛擬銀行信心不足，半數年輕人更質疑網絡安全和私隱問題，反映現今雖PAYME、轉數快（FPS）盛行，虛銀在短期內仍無法取代傳統實體銀行。

市民對虛擬銀行缺信心

虛擬銀行在香港陸續開業，提供較低的手續費和具競爭力的利率，但大部分港人都只抱著觀望態度。

VISA調查發現，只有10%港人表示肯定會開立虛銀帳戶，半數受訪者認為虛擬銀行有不足的地方，包括缺乏經營往績（55%）、質疑可信度（52%）和缺少實體分行（49%）。

根據香港青年協會調查，被視為虛擬銀行主要客戶的年輕人亦缺乏信心，他們最主要擔心虛銀「網絡安全不足」（53.1%）及「私隱保障不足」（48.6%）。種種憂慮都阻礙虛擬銀行普及化。

近年香港人對個人私隱意識提升，實體銀行和網上服務在現階段仍處主流地位。（Getty Images）

實體銀行X網上服務仍是主流

事實上網絡保安漏洞偶有發生，加上虛擬銀行在香港剛開始發展，大眾憂慮並非空穴來風；至於香港實體銀行體制和監管相對完善，又開發網上理財服務，滿足香港人對安全和方便的要求。

以創立超過100年的東亞銀行為例，它一直致力擴充業務和產品服務範圍，發展網上銀行和應用程式，讓客戶隨時隨地交易理財，即使在市場轉弱情況下亦錄得穩健升幅，東亞銀行今年更獲得《亞洲銀行及財金》「香港最佳本地零售銀行」及「香港最佳戰略合作夥伴」獎項。

東亞銀行透過 API 與多位商業夥伴建立策略聯盟，為客戶提供全新銀行服務體驗。圖為東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生及總經理兼個人銀行主管黃妮妞女士於2019年10月宣布聯盟正式成立。（由受訪者提供）

儘管市場環境充滿挑戰，我們會繼續增強以客為本的策略及產品，務求為不同的客戶群提供卓越的服務。 東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞女士