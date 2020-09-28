中秋節2020︱企業義工隊送月餅健康心意包　一千基層家庭開心過節

新冠肺炎持續，發生疫情後難免影響到各行各業的經濟及市民收入。適逢中秋佳節將至，新創建集團旗下義工隊「新創建愛心聯盟」，近日與「香港基督教女青年會」及社企「膳心連」合作，向1,000個基層家庭派發中秋健康心意包。

心意包除了日常米糧及蔬果之外，還有新世界集團自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅。（新創建集團）

心意包十分貼心，除了有日常米糧及蔬果之外，還有新世界集團自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅，鼓勵大家一同抗疫，祝願身體健康之外，亦一起分享中秋佳節的喜悅。另外，新創建已連續8年與「明愛天糧包餅工房」合作，此社企為精神病康復者及其他殘疾人士提供就業及培訓，讓他們透過製作糕點，融入社會，自力更生，別具意義。

因為疫情的關係，長者的健康和生活特別需要社會關心。（新創建集團）

礙於社交距離的限制，長者的社交生活大大減少。新創建義工隊近日帶同月餅上門探訪，讓長者們感受到中秋節日氣氛與社會人士的關懷。 香港基督教女青年會青衣綜合社會服務處單位主任 (服務) 陳善彤女士

因為疫情的關係，長者的健康和生活特別需要社會關心。而膳心連營運總監翁懿華女士表示：「疫情影響經濟及市民收入，感謝新創建於中秋節前為基層家庭送上心意，增添暖意。」透過今次的贈送中秋健康心意包活動，實踐及推廣「創造共享價值」理念。