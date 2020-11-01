「無縫流動派」來了！「無縫」是一個怎樣的概念？「無縫」是把線上線下的互動連成一體，您的線上行為，隨時會變成線下親身感受的驚喜！今期《香港01》為用戶帶來一個能夠連結線上線下的遊戲獎賞網頁，用戶可以透過一系列線上遊戲賺分換獎賞之餘，更隨時有機會贏得線下星級驚喜體驗，同明星一齊互動！是次活動希望一眾用戶能了解《香港01》APP除了時事資訊外，亦能為會員帶來個人化的無縫生活體驗。

【立即到開講平台開Post，贏三位明星互動見面機會｜無縫流動派】

想同森美、沈殷怡Shirley同美女廚神Kit Mak近距離互動？由即日至11月22日期間，嚟「開講OpenTalk」開post分享以下其中一條問題，即有機會贏到見面互動機會：

想同森美上興趣班：

步驟1：到開講平台開post分享您想同森美一齊學咩及原因

步驟2️：標籤 #無縫流動派 及 #森美

想同沈殷怡組隊跑步：

步驟1：到開講平台開post分享您最想同沈殷怡跑步嘅路線及原因

步驟2️：標籤 #無縫流動派 及 #shirley

想跟美女廚神Kit MAK學煮餸：

步驟1：到開講平台開post分享您認為牛或海鮮點煮最好食

步驟2️：標籤 #無縫流動派 及 #KitMak

評審準則：發帖內容 (包括文字及圖像) 最特別、最具創意、最有熱誠嘅4位 (共12位)，即有機會被三位明星揀中，同佢一齊互動，兼攞到額外3,888「01積分」！得獎者會於11月25日前收到電話通知。

另外，所有成功發文嘅「01會員」可獲得388分1次～快啲參加啦！

*參加者需配合進行拍攝工作，活動受條款約束

另外今期仲有三個「無縫流動派」遊戲等您玩：

- 熱話投票(第五階段)

- 心理測驗(第五階段)

- 問答遊戲(第五階段)

誠邀您即上「無縫流動派」專頁，體驗無縫帶來的線上線下生活驚喜！