加拿大置業︱17萬港幣首期買多倫多市中心湖濱區　優良校網回報高

加拿大一向是港人移民及投資買樓的心水之選，最近第一大城市多倫多推出罕有項目，位於市中心東面湖濱區，交通和購物方便、有優良校網之餘，更坐擁無敵湖景和公園景緻，加上多倫多樓市活躍有潛力，只需17萬港幣首期便可入手多倫多市中心湖濱區，絕對是投資自住兩得宜。

多倫多市中心湖濱區坐擁絕美湖景和完善社區配套。

環境優美和生活便利

很多香港人的Dream House都不離寬敞舒適的大宅、優美的大自然景色，卻又鄰近市中心方便購物和工作學習，這個多倫多巿中心罕有湖濱樓房項目就正正滿足所有願望。

項目樓高17 層，是湖濱及沙灘區內最高。共有 366 個單位，由一房至三房單位組成，面積由 503 至 1,843 平方尺。由殿堂級設計師 Stephen Teeple 策劃外觀，誓將成為區内地標。單位用料舒適豪華，9呎樓底，特大窗戶，歐洲品牌内置式家庭電器組合。項目附設超過二萬尺六星級會所，華麗大堂，5,000呎健身中心、瑜伽中心、健心運動房、共享工作中心、會議室、水療中心、寵物公園、室外庭園及派對室等等。

+ 2 + 2 + 2

湖畔景色也是一大賣點，住客可享偌大寧靜湖景，只需步行兩分鐘到達38 畝大型公園、沙灘及遊艇會，可在沙灘上曬太陽、野餐、BBQ、放風箏、打沙灘排球、欣賞煙花及各種水上活動，最適合熱愛運動及一家大小家庭。

周遭配套亦非常完善，因為它鄰近加拿大第一國際金融中心，Union Station、St. Lawence Market、Ryerson 大學、多倫多大學、Central Island及Highway DVP 高速幹線。項目位於鐵路沿線，步行一分鐘内到達 Queen Street 輕軌電車，有 25KM 長是全北美最長的輕軌，方便穿梭多倫多巿中心，而且步行便可前往多間超級市場及米芝蓮星級餐廳，完全解決食、買、玩、學習和工作的需要。

地產巿場暢旺 樓盤回報高

除了自住，不少港人都喜愛海外買樓投資，而多倫多也是熱門選擇。雖然多倫多進入了第二輪疫情，但多倫多的地產巿場仍然暢旺，據多倫多地產局提供的數據顯示，多倫多今年9月及10月份成績都有上升趨勢，二手成交量及平均價也是齊升的局面，9月份的成交量 11,083 更是多倫多有史以來的9月份新高。

據多倫多地產局提供的數據顯示，多倫多今年9月及10月份成績都有上升趨勢，市道看好。

多倫多十月份的成交量總共有 10,563 間，比去年 2019 同期 8,445 間上升了 25.1%。而平均成交價是 $968,318，比去年同期更上升了 13.7%。有一些客人會認為地產價格受疫情影響而下調，但現時數據顯示，疫情下的多倫多地產市道仍然做好，還有成交量及成交價一同回升。反映出多倫多地產依然健康，若疫情過去了，加拿大解封，回流、移民、留學、旅遊開通，加上加拿大現時放寬了移民政策未來三年計劃，提升吸納超過120萬個新移民，種種利好消息將會帶動多倫多地產巿場達到另一新的高峰，所以準備買樓的客人一定要把握機會，趁今個星期六日親臨展銷會，了解更多詳情！

加拿大樓花專家 專業全面服務

康榮國際集團有限公司主力推介加拿大樓盤給香港人，團隊全部來自加拿大，對當地有豐富的認識，接受過加拿大地產的專業訓練，所以不論收樓費用、按揭資訊、物業稅務、當地市況、地產最新資訊和相關需要注意事項等，康榮國際團隊都能在展銷會給客戶提供全面服務。

【多倫多市中心湖濱區— 無敵湖景罕有項目香港獨家首次發售展銷會】

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日期：11月14日 至 11月15日（本周末）

時間：上午 11 時至晩上 7 時

地點：海景嘉福洲際酒店

Intercontinental Grand Standford Hotel

B3層 Opera Room

尖東麼地道 70 號

（港鐵尖沙咀站 P1 出口）

詳情：(852) 9828-9959

Whatsapp：6051 3102

電郵：info@HongWin.com.hk

*為保障我們的客戶，展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一進行諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒！每桌保持1.5米距離及限坐 6 人，場內會定時清潔及消毒，保證客戶安心放心！

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