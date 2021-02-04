日本樓盤｜北海道黃金地段開賣　展銷加推次輪單位反應依然熱烈

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

日本是不少港人移民和投資的理想勝地，當中北海道風景優美，步伐休閒，成為心水城市之一，因此上星期六日北海道Niseko Hirafu黃金地段剛開賣，立即吸引大量人購買，絲毫沒有被疫情影響。

2020年尾東日物業早已推出北海道Niseko Hirafu黃金地段首輪單位，至今接近售罄，所以應大眾要求，東日物業再度加碼推出次輪單位，於1月30及31日文華東方酒店舉行展銷會，銷情亦非常理想，售出多個單位。

北海道Niseko Hirafu項目鄰近Grand Hirafu滑雪場，4分鐘車程直達Hirafu十字街，10分鐘車程直達倶知安駅，附近亦有超市、餐廳、酒吧及大型溫泉，滿足遊客不同需要。Queens Park CK Village Niseko Hirafu 項目，每間樓高兩層，建築面積627-869平方呎，均獨立放售，包全屋傢俱及牌照。

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樓盤資料 項目名稱︰Niseko Hirafu Queens Park CK Village 建物面積︰627-869呎 總戶數︰10 土地面積︰10569呎 地址︰北海道虻田郡俱知安町字山田37番38 發展商︰東日物業創建發展有限公司

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