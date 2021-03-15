買餸有着數！01積分換領展街市$25現金券｜會員獨家優惠

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-03-15 10:30

常說現今生活艱難、百物騰貴，日常買餸煮飯也要想過度過。別苦惱，因為好消息來了！香港01將與領展攜手合作，讓各位01會員可以超筍價換領$25現金券，到領展旗下指定的11個街市買餸時使用，真正做到「01積分當錢使」，消費慳到盡！

↓領展鮮活街市$25現金券，3月15日中午12時起，點撃下圖立即換領↓

疫情持續不斷，經濟下行更令升斗市民的生活百上加斤，每每到街市買菜做飯也要左計右計、慳得就慳。領展深明廣大市民的困難處境，遂推出現金券為大家一解燃眉之急。由即日起至4月30日，各位只要登記成為01會員賺取「01積分」，就可用1,000積分換領「領展鮮活市場$25現金券」一張*。

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會員換券後，只要到領展旗下指定之11個商場或街市之顧客服務台，包括樂富廣場或街市、南昌薈或街市、鳳德商場或街市、蝴蝶廣場或街市、禾輋廣場或街市、顯徑商場或街市、TKO Gateway或街市、TKO Spot或街市、富東廣場或街市、大元商場或街市及天盛商場或街市，出示此電子優惠券並確認使用，即可換領「領展鮮活市場$25現金券」實體券一張，並於買餸付款時使用，將01積分當錢使、慳得一蚊多一蚊！

可使用現金券之11個指定領展街市包括：

+ 5 + 5 + 5

*領展鮮活市場現金券，每位01會員限換兩張，數量有限，換完即止。現金券另受條款及細則約束，詳情請參閱實體券券上內容或領展相關網頁介紹。