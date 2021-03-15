升級版《香港01》App全面登場　４大精選特色　無縫，連繫生活

撰文： 潘海敏 最後更新日期： 2021-03-15 11:14

《香港01》踏入5周年，每月用戶人數直迫500萬，成為瀏覽量全港第一的媒體，為了回饋用戶的支持，《香港01》應用程式全面升級，為用戶提供更好的體驗，更方便快捷地穿梭於內容與生活服務平台之間，實現「無縫，連繫生活」的理念。以下為您重點介紹是次升級版App的4大特色！

1. 加強互動元素 讓您即時分享、表達意見

《香港01》提供新聞、財經、娛樂、體育及生活等多元資訊，全新界面強化社交功能，為您提供與他人互動的途徑，隨時隨地就您關心的議題表達心情及意見，並可即時將內容分享至各個社交平台及「開講」，與親朋好友互動無間。

2. 全新個人化體驗 讓您自選頻道服務、睇你所想

新增「自選新聞」捷徑，60多個內容及服務頻道任您選擇，您可以更快捷方便建立您的個人內容專輯，一鍵直達頻道列表，第一時間瀏覽您最喜歡的內容，睇您所想。

3. 接收資訊、更快更多 豐富內容、輕鬆呈現

新聞內容的呈現方式變得更多元化，由文章、專題、圖輯到影片等，大量精彩資訊等您發掘。當中，豐富的影片內容生動剖析各類議題，讓您輕鬆吸收不同資訊；而適時的信息推送則可讓您更貼近新聞時事、掌握社會脈搏。

4. 獨家會員禮遇 讓您輕鬆賺分換禮品、盡享著數體驗

特設會員專區，讓您於玩遊戲及購物中賺取「01積分」，享受獨家至抵獎賞優惠，更提供賺分換分攻略，贏盡著數、簡單輕鬆就能換取豐富禮品！

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