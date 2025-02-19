中電與城大匯聚國際專家　探討核能助力減碳的重要角色

氣候變化日益加劇，減碳刻不容緩，各國政府都定下達致碳中和的目標。在各種發電燃料中，核能零碳排放、供應及價格穩定，被視為助力減碳不可或缺的選項。為了鼓勵更多有關核能發展的討論，中電和香港城市大學合辦「核能在邁向碳中和未來的角色」國際研討會，探討核能在全球、內地和香港減碳過程中的重要角色。



於1月舉行的研討會，匯聚20多位來自香港、內地、英國和法國的知名學者及能源專家，就全球邁向碳中和未來的議題進行交流，發揮香港作為內地與國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

研討會由香港特區政府環境及生態局副局長黃淑嫻、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署政策研究室主任包海斌、中華電力總裁羅嘉進、香港城市大學首席及常務副校長李振聲、中電控股中國區總裁陳濤以及香港城市大學工學院院長呂堅主持開幕儀式。

透過區域合作引入更多零碳能源

環境及生態局副局長黃淑嫻在主題演講中表示，為配合國家的「雙碳」目標，香港特區政府致力爭取在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前實現碳中和，其中一個策略是提高零碳能源（包括核能）在發電燃料組合中所佔的比例至約六至七成。

香港特區政府環境及生態局副局長黃淑嫻

中華電力總裁羅嘉進在會上表示，中電自1994年起從大亞灣核電站為香港輸入零碳排放、安全和供應穩定的核電，一直支持著香港的社會及經濟發展，是能源組合中不可或缺的一部分。中電將全力支持香港特區政府的氣候行動藍圖2050，透過區域合作引入更多零碳能源，包括核電。

中華電力總裁羅嘉進

國際及內地專家：全球多國支持使用核能達致零碳目標

研討會匯聚逾20位國際專家，探討核能在減碳過程中的重要角色

世界核協會總幹事Sama BILBAO Y LEON在研討會上表示，《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28屆氣候會議是核能發展的歷史性時刻，25個國家簽署宣言倡議在2050年前提升核能容量至2020年水平的三倍，至今已合共有31個國家支持該宣言。世界核協會中國區主任Francois MORIN指出，為了達致零碳目標，全球多國正重啟核能計劃，世界各地對於核能的接受程度亦日益提升。

中國核能行業協會專家委員會主任委員張廷克表示，核能是清潔低碳、安全高效的優質能源，對於未來新型電力系統的安全穩定及靈活運行，可以發揮穩定的支撐作用。

此外，法國國家技術院榮譽主席Yves BAMBERGER在會上探討核電的可持續發展、英國原子能管理局首席執行官Ian CHAPMAN介紹核聚變技術、中國能源研究會常務理事李俊峰講解中國能源轉型政策的重點、大亞灣核電運營管理有限責任公司副總經理李曉蔚分享大亞灣核電站歷史性的三十年大修，而香港大學傑出建築學系院士黃錦星則剖析香港的減碳進程。

香港城市大學校長梅彥昌表示，城大致力將可持續發展融入大學教育，透過研究探討可持續發展挑戰，並在校園運作的層面減廢和推動資源保育。

香港城市大學校長梅彥昌

研討會設有圓桌討論環節，探討氣候變化對香港能源轉型的意義和影響、中國能源轉型的現狀及展望，以及核能及其他低碳能源的發展與趨勢。

研討會以實體及線上形式同步進行，吸引近600名來自香港、內地和海外的能源業界、政府部門、諮詢機構、環保組織代表以及大學學生等參加。

(資料及相片由客戶提供)