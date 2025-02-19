為港人度身定做TOP 1抽濕機！4.5星開利DC-22 VSB六重淨化勁慳電

春天來臨，回南天亦緊隨其後。隨著濕度飆升，空氣變得濕笠笠，牆身地板掛滿水珠，衣物晾極都不乾，房間還不時散發出無名「嗡味」……要擺脫潮濕困擾，就需要出動「救星」抽濕機了。



近日，香港本地大學2025年度抽濕機測試數據顯示，百年品牌開利Carrier專為香港市場打造的DC-22 VS/VSB二合一變頻抽濕機，各項數據表現均十分出色。一機兼備抽濕與淨化，能源效率較同類品牌高出50.2%，開足1晚8小時只需1.3度電，綜合獲得4.5分高分好評，用最平的價格為消費者打造出TOP 1的性能配置，是名副其實的「性價比之王」。

超一級能效44% 1晚只需1.3度電

DC-22 VS/VSB抽濕機是專門針對香港氣候特徵以及港人面對潮濕天氣的困擾而研發的機型，採用最新變頻技術，內置智能濕度感測器，能根據環境濕度自動調節功率，2024年上市後即榮獲1級能源標籤認證。

根據本地大學測試數據，該機型能效表現超過1級能源標籤標準達44%，每度電可抽濕約3.32升，運行一晚8小時僅耗1.3度電，按現時每度電約$1.23計算，每晚的使用成本僅需約$2.21。以每年使用450小時、每度電1.7元作估算，每年所需電費為127元，在節能環保方面表現卓越，尤其適合居住於臨海地區、需要長時間抽濕的家庭用戶，是真正抵買實用的「慳電專家」。

配備「HEPA」等六重空氣淨化技術 守護家人健康

過度潮濕不止會造成房間悶焗，家居衣物散發難聞「噏味」，更重要的是，還容易滋生各種細菌病菌，容易引起皮膚過敏及哮喘等相關呼吸道疾病。

DC-22VS/VSB不僅是一部抽濕機，更是一部高效的空氣淨化器，它配備六重空氣淨化技術，為用戶提供全面的健康守護：

• HEPA過濾網：能有效過濾細小至0.3微米的懸浮粒子，包括PM0.3 、灰塵及花粉，阻擋率高達 99.5%，特別適合有鼻敏感患者的家庭。

• 正負離子釋放技術：釋放高濃度正負離子，能中和空氣中的有害物質，提升室內空氣質素。

• ·UVC紫外線殺菌：有效殺滅空氣中的細菌及病毒，包括H1N1流感病毒、大腸杆菌、白葡萄菌、金黃葡萄球菌達99%以上。

• 三合一冷觸媒過濾網：分解有毒氣，減少敏感症狀，有效釋放維他命C，提升家居環境清新度。

高密度前置過濾網：能攔截較大塵埃及毛髮，延長淨化系統的使用壽命。

• 自動清洗功能：有效降低內部細菌滋生，保持機器潔淨運行。

這套強大的淨化技術讓消費者無需額外購買「HEPA」過濾器進行加裝，就能輕鬆應對潮濕天氣，同時實現持續的空氣淨化效果。

與其他產品不同（空氣淨化功能只能與抽濕一齊使用），DC-22VS/VSB能單獨啟動淨化模式，這意味著，在乾燥天氣下它就化身為空氣淨化器，不但慳電環保，還能靈活滿足不同用戶在不同天氣的需求。

5.2公升大容量水箱 33dB超強靜音更貼心

DC-22VS/VSB配備了一個5.2公升的大容量水箱，抽濕能力可達22公升/日。減少頻繁倒水的麻煩，同時設有水滿指示燈及防溢裝置，使用更安全。

此外，該機型運行噪音僅為33分貝，相等於圖書館中耳語的靜音水準，特別適合家中有小朋友、長者或淺眠的用戶。

為滿足多樣化需求，DC-22VS/VSB提供了四種操作模式——自選濕度模式、智能乾衣模式、連續抽濕模式以及ECO智能抽濕模式，讓用戶可根據個人需要靈活調節。

此外，DC-22VS/VSB還支持WiFi功能，用戶可通過手機APP遙控操作，包括開關機、模式切換及濕度調節等，甚至可以連接至智能家居系統，實現更便利的家居管理。

價格親民 三年保用

開利自1902年創立以來，一直致力於提供冷暖空調、抽濕及冷凍解決方案。品牌創辦人威利斯·開利（Willis Carrier）更被譽為現代空調技術的發明者。作為全球領先的暖通空調品牌，開利堅持技術創新，以用戶需求為核心，提供高效、耐用且經濟實惠的產品。

開利抽濕機一直以「平靚正」著稱，始終堅持以更親民的價錢來提供高效能的抽濕及淨化功能，切實幫更多用戶提升空氣質素，改善生活品質。

DC-22VS/VSB同系列還有25公升（DC-25VS/VSB）及28公升（DC-28VS/VSB）等容量選擇，由即日起至2025年4月30日購買開利VS/VSB系列，憑發票日期均可享3年整機保用，確保消費者賣得安心，用得放心。

值得一提的是，開利亦積極參與社區公益活動，用優質產品回饋公眾。2024年中，開利曾經向東華三院捐贈了50部DC-22VS/VSB抽濕機，用於護老院、幼兒園及醫院等設施，以實際行動支持社區健康，關愛社會，踐行品牌使命。

目前，DC-22VS/VSB二合一變頻抽濕機正在熱賣中，各大電商平臺及線下商鋪均有售，快去選購，不懼濕氣挑戰，為家人打造乾爽舒適的生活！

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(資料及相片由客戶提供)