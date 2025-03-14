3月23日相約在澳門！2025澳門國際幻彩大巡遊奇幻旅程不容錯過

如果你正在計劃三月尾的假日活動，一於把眼光鎖定澳門！3月23日（星期日），澳門將迎來一場盛大的文化派對——2025澳門國際幻彩大巡遊。這不僅是慶祝澳門回歸祖國26周年的重頭戲，更是澳門當選「2025東亞文化之都」的開幕盛典。想象一下，來自世界五大洲的表演團隊、本地藝術團以及東亞文化之都的代表城市，攜手打造一場穿越時空的藝術狂歡，還在等什麼？快來體驗這場獨一無二的文化盛宴！



大巡遊！從大三巴到西灣湖的街頭盛宴

這場大巡遊將於下午3點從大三巴牌坊啟程，巡遊隊伍會穿過澳門歷史城區的舊街小巷，途經議事亭前地、南灣湖景大馬路，最後在西灣湖廣場畫上句號。沿途，你可以近距離感受來自15個國家及地區的23支國際藝團，以及近60支本地團隊帶來的精彩演出，總共約1800人參與，場面熱鬧非凡。從葡萄牙的熱情舞蹈、法國的浪漫街頭表演，到印度和摩洛哥的異域風情，再加上中國湖州、韓國安城、日本鎌倉等東亞文化之都城市的特色展示，多元文化在這裡交織碰撞，絕對讓人目不暇接。

特別值得一提的是，南灣湖景大馬路會變身「VIVA嘉年華」，設有演出舞台和遊戲攤位，讓你邊逛邊玩。到了傍晚6點30分，西灣湖廣場的壓軸匯演更是高潮迭起，20支本地藝團將角逐主題大獎，與國際團隊聯手奉上一場光影、音樂與舞蹈交融的視覺盛宴。站在人群中，看著吉祥物VIVA仔帶領大家「穿越時空」，你會感受到澳門這座城市獨特的東西交匯魅力。

提前暖場！參加社區藝術嘉年華

如果你3月23日之前就到了澳門，也別急著失望。從3月16日到22日，各大社區會陸續舉辦藝術嘉年華，巡遊團隊會驚喜亮相，讓你提前感受節慶氣氛。不管是祐漢公園還是氹仔花城公園，隨處可能遇見街頭表演，無論是與家人還是朋友在一起，都可以擁有難忘回憶！

為什麼要去？這是一場感受文化的奇幻冒險！

今年大巡遊的主題是「愛‧和平‧文化共融」，不僅有首次來澳的國際知名藝團（有些還上過國際選秀節目），還有本地團隊用創意詮釋澳門的文化底蘊。從五大洲的風情到東亞文化的和諧共生，這場巡遊就像一本旅行日記，讓你在一天內「環遊世界」。加上澳門本身中西合璧的街景和美食，令你除了有視覺享受，味覺亦同時享受！

實用小貼士：怎麼看？怎麼去？

想加入這場盛會？大巡遊當天，祐漢公園、三盞燈圓形地等社區會設大屏幕直播。路線當天會有人流管制和封路，建議步行或搭公交，輕鬆又環保。更多詳情可以上www.icm.gov.mo/macaoparade瀏覽更多，或者關注「澳門國際幻彩大巡遊」的臉書專頁。

（資料及相片由客戶提供）