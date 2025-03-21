濕度爆錶　病毒肆虐｜抽濕機都需要洗？3M傍身唔駛怕！

又濕又焗的回南天回來了，要同時出動抽濕機和冷氣機才能應付到濕漉漉的牆壁和地板。冷氣機長期閑置 ，不單積聚了不少灰塵和細菌，更變成細菌、病毒的溫床。冷氣出風時，順道帶出塵埃、細菌滿屋飛，令室內混濁空氣不斷循環，不知不覺地危害家人的健康。



不想繼續任由細菌透過空氣散播，想改善及防範呼吸系統問題，可使用新升級3M 靜電空氣濾網—採用N95口罩過濾原理，能97% 高效過濾PM2.5*及H1N1 病毒、95%過濾新冠病毒**。只要簡單貼在冷氣機、抽濕機或空氣清新機的隔塵網(約1/2-2/3面積)，便可過濾隱藏於屋內的致敏源及細菌病毒。冷氣機最重要夠涼快，而新升級版本的過濾速度及透風量更比舊款濾網高出10%***，讓你能更快感受到潔淨空氣，涼快又舒適。

除此之外，想更有效改善室內空氣品質，便需要「深層」清潔冷氣機、抽濕機。3M冷氣泡沫清潔劑能有效去除積聚污垢，提升冷凍效能，同時具有防霉功能，最重要當然是氣味清新，沒有化學異味，就算是一般風扇亦同樣適用！ 如發現機器內部藏有頑垢，則需要請專業人員來徹底清理。

3M 冷氣機泡沫清潔劑 (3582)

另外不少調查發現，普遍市民原來都不了解抽濕機其實都需要清洗的。由於抽濕機不斷將空氣中的水份抽走，未經妥善處理的污水更昜滋生肉眼看不見的細菌、病毒，隨時比冷氣機更具威脅！

常被忽略的抽濕機扇葉使用多年，無形中積聚了不少污漬、灰塵、寵物毛髮、細菌，抽濕時積聚的細菌不斷在室內循環擴散，構成各種呼吸道敏感或疾病的根源。

家中有長者幼兒或身體抵抗力差的人士務必留意！飼養寵物或毛孩的朋友也應注意，抽濕機吸力強大，容易吸入各種毛髮皮屑，安全問題更應正視！

加上流感當道，想一次過完成冷氣、抽濕、空氣潔淨3 大功能，但又擔心電費暴增、增加經濟負擔 ?

只要在冷氣機或抽濕機貼上一塊3M 靜電空氣濾網，便能以最高用性價比的方法，滿足你3個需要！

(左) 過敏原專用；(右) 病毒、病菌過濾專用

消委會4.5星吸濕器

不少人會將吸濕器放在衣櫃、鞋櫃、儲物櫃等來避免家居物品發霉產生異味；消委會於今年測試市面上20款吸濕器，不同品牌的吸濕效用、實際吸量及價錢都大相逕庭，甚至只得3款能獲得4.5星或以上評分，而3M強力吸濕器便是其中之一。3M吸濕器的吸濕量達550毫升，在溫度為25度及濕度80%的環境下，平均能使用約3個月，是守護家居的必備之物。

3M 強力吸濕器

除霉及防霉之選

數到全屋濕氣最重的地方，廁所和廚房絕對穩佔第一、二名！

市面上大多清潔產品只能做到單一防霉或除霉功效，而思高™消毒抹布系列採用99.9%殺菌#及除霉##配方，清爽快乾配方，使用時無須過水便能徹底清潔及消毒地板，特別適合寵物家庭使用！

(左) 思高™家居潔淨消毒抹布 & (右) 地板清潔消毒抹布

防水及耐高溫之選

除了保持清潔，整潔、有條理都非常重要。廚房、浴室特別多工具，這兩個地方長期處於高溫及充滿濕氣，萬一收納架或掛鈎抵受不住，令物品跌下而有傷家庭成員就麻煩了。

Command™不單止有無痕™防水掛鈎，更推出了日式簡約風設計的防水收納系列。不但掛得穩陣，移除時不損壞牆壁表面，同時不會留膠漬。防水系列有達十多款收納架，不同類型、大小、尺寸均能滿足你擺放各款毛巾、洗嗽用品、美妝用品等需要。如遇塵埃、污漬積聚，更可以直接拆卸收納架部件來作深層、徹底清潔及消毒，確保衛生！待部件風乾後，便能再次掛回底板上繼續使用。

無痕™防水、耐高溫膠貼採用3M五星壓敏科技，深入牆面每個微細孔，形成強力及出眾黏性，解放牆上無限空間！

防潮防銹小貼士：防銹程度高2倍

潮濕亦會加劇傢俱金屬部件生銹，如沒有妥善處理，銹死的固定部件甚至會發出令人煩躁的噪音。新上市的3M 5威多用途防鏽潤滑油，經實驗證實防銹程度比同類產品高2倍^，輕鬆解銹、防銹、潤滑、防潮、清潔、去膠漬，是家居修繕、維護的好幫手！

3M 5威多用途防鏽潤滑油 | 家居修繕保養必備神器

3M 科技為本，多年來致力把專業級別產品帶到零售市場，讓你我都能把各種專業帶回家，化繁複為高效，每天改善生活，邁向更好！

*經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M靜電濾網安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中97%的PM2.5懸浮微粒

**根據MRI global實驗室測試所得SARS-Cov-2單次過濾效率結果，以此模擬計算MideaKFR-35GW冷無機型於30立方公尺空間高速運轉一小時後可捕集95%帶有SARS-Cov-2冠狀病毒空氣粒子；流感病毒（HIN1）由廣州微生物研究所測試。3M解電空氣濾網可高效過濾HIN1流感病毒，平均每小時去除率可達上述標準

***根據3M內部測試數據，以9808型號作2/3覆蓋半小時測試結果

#根據美國第三方實驗室測試證實，產品消毒液體與物件表面接觸4分鐘能有效殺滅99.9% 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)、H1N1甲型流感病毒及RSV呼吸道合胞病毒。實驗數據僅供參考

##經第三方檢測機構測試，實驗室條件下對黑曲霉菌作用10分鐘及以上達99%殺菌率

^第三方測試結果根據ASTM B117-2018測試方法及ASTM D610-08(2019) 鑒定生銹程度

（資料及相片由客戶提供）