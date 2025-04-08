三菱電機全新「美空感」空氣淨化抽濕機系列　智能感測乾爽無憂！

又到回南天，香港近日濕度高達90%！牆壁、地板濕笠笠，就連衣服都很難晾乾，容易積聚一陣霉氣！潮濕不僅讓家居環境變得不舒適，還會影響家人健康！潮濕空氣容易滋生塵蟎、黴菌、細菌，尤其免疫力較低的人士更容易因潮濕環境引發過敏、氣管敏感、鼻炎等健康問題。三菱電機全新推出的「美空感」空氣淨化抽濕機，設有嶄新Smart Auto模式，內置多種感測器，再結合抽濕、空氣淨化、除臭三大功能，幫你全方位擊退回南天濕氣，讓家居回復乾爽舒適！



「美空感」空氣淨化抽濕機系列 空氣 × 濕度管理全面革新！

「美空感」空氣淨化抽濕機系列是三菱電機全新推出的高端空氣管理產品，結合Smart Auto模式，透過多種智能感測器及自主研發Smart Flaps技術，自動調節抽濕與空氣淨化運行模式，讓家居全天候保持潔淨空氣質素！

此系列抽濕機內置的智能感測器能夠感測室內空氣質素變化，從而自動調整運行模式。首先，濕度感測器會實時監測室內濕度，當濕度過高時，自動啟動抽濕模式，保持家居乾爽，防止霉菌滋生。其次，高感度粉塵感測器則能感測PM2.5、PM1.0等懸浮微粒，確保空氣潔淨，避免有害物質影響家人健康。而異味感測器會自動感測煙味、寵物異味、廚餘氣味等，一旦檢測到異味，即時開啟空氣淨化模式，迅速去除異味，讓空氣回復清新。只需按下「Smart Auto模式」，以上功能便會全天候自動切換，無需手動調節，機器就能自動運行，隨時保持家居舒適乾爽。即使回南天濕氣爆燈，有「美空感」空氣淨化抽濕機仍能輕鬆守護屋內的空氣品質，確保全屋清新乾爽！

「美空感」空氣淨化抽濕機內置的智能感測器能夠感測室內空氣質素變化，從而自動調整運行模式。

Smart Flaps智能運行 × 雙重濾網

強效抽濕 × 空氣淨化 × 除臭三合一！

三菱電機自主研發 Smart Flaps 技術，透過智能感測環境，根據空氣狀態自動切換運行模式，不僅能高效抽濕，更配合雙重濾網，有效同時淨化空氣，為家居提供全方位的潔淨舒適體驗。

當濕度高時，Smart Flaps自動打開進入高效抽濕模式，左右兩側進氣直接通往熱交換器，提高抽濕效率，加快降低濕度！當空氣有污染（如 PM2.5、異味）時，Smart Flaps會自動關閉，啟動空氣淨化模式，所有進入機體的空氣通過濾網，確保空氣淨化效果最大化！而當濕度高加上空氣污濁時，壓縮機會繼續啟動，Smart Flaps保持關閉，同時啟動抽濕與空氣淨化模式，去除濕氣的同時，確保空氣清新！此技術會配合智能感測器感測到的空氣狀態，自動調整適合的運行模式，確保濕度適中，空氣純淨，真正做到「智能空氣管理」！

三菱電機自主研發Smart Flaps技術，當室內濕度高時，Smart Flaps會自動打開，集中進行抽濕 。

當感測到空氣有污染時，Smart Flaps自動關閉，進行空氣淨化模式；當濕度高加上空氣污濁時，Smart Flaps保持關閉，啟動抽濕與空氣淨化模式 。

此外，「美空感」空氣淨化抽濕機配備了雙重濾網，進一步提升空氣質素。當中的空氣淨化濾網能有效過濾多種有害物質，包括病毒、灰塵、致敏原等，更能有效地在33分鐘內去除99%的PM2.5懸浮微粒，確保空氣潔淨，減低污染。而活性碳濾網則能強效阻隔異味，去除煙味、寵物異味、廚餘臭味等，讓家居空氣時刻保持清新。

配備雙重濾網，能有助阻隔多種不同有害物質。

升級高效1+2抽濕系統 × 變頻技術 強勁抽濕又慳電！

「美空感」空氣淨化抽濕機系列更配備了升級版的高效1+2抽濕系統，在傳統二重式冷凝器的基礎上新增了副冷凝器，大幅提升熱交換效率。加上採用了新款較薄的副冷凝器，令機體外型保持纖巧。配合旁通風路技術，增加進氣量，提高熱交換器的冷卻效能，加速抽濕效果，讓家居環境迅速回復乾爽。

此外，其中的MJ-EHV230JV-H型號還配備了變頻技術，運行功率會根據環境變化自動調整。當濕度較高時，機器會以高速運轉快速抽濕；當濕度達標後，則會降低功耗，節能又高效。

加上全線型號更獲1級能源效益標籤的認證，確保長時間使用仍然慳電環保。即使濕度爆錶，三菱電機「美空感」空氣淨化抽濕機也能迅速抽濕，保持全屋清爽，並且節能省電無壓力！

日本製造×貼心設計 品質保證！

三菱電機「美空感」空氣淨化抽濕機系列是由日本製造，品質可靠，耐用度極高。另外，其多項貼心設計更是窩心又方便。例如，內部除濕功能有助防止機體內部霉菌滋生，讓機器長期保持良好狀態，延長使用壽命；定時開/關功能（最長12小時）讓用戶可以靈活控制運行時間，節能又方便；電源收納箱設計簡潔，方便收納電線，保持家居整潔美觀；配備的5.5公升大容量水箱減少了頻繁倒水的麻煩，而連續排水功能則方便用家長時間使用機器，無需手動倒水；360°活動腳輪則讓用戶可以輕鬆將抽濕機移動至家中不同空間使用，操作靈活便捷；高亮度LED顯示屏不僅操控簡單易用，還清晰顯示室內濕度及空氣質素狀態，讓用戶隨時掌握家居空氣質素。

三菱電機「美空感」空氣淨化抽濕機系列備有三款抽濕能力的型號選擇（能源標籤標準：14.2L、15.5L、23L），適合不同家居需求，無論是小空間還是大面積環境，都能找到合適的型號。這些貼心設計與高品質保證，讓「美空感」空氣淨化抽濕機成為守護家居環境的理想選擇！

高亮度LED，操控簡易，一目了然。

135°廣角自動搖擺送風板。

備有電源收納箱，更方便收納。

只需要打開本體背面的蓋子，並安裝市售的排水管，就能連續排水！

備有360º 活動腳輪，方便移動至家中不同位置。

想解決潮濕、異味與空氣污染問題，讓家居環境全面升級，就立即入手三菱電機「美空感」空氣淨化抽濕機啦！

（資料及相片由客戶提供）