HKtag智慧校園培訓計劃　從 AI 指令到應用開發　師生一站式學習

步入AI時代，學校同樣要大升級應對！學生們可以學怎樣用AI保護手機不被黑客入侵，而老師亦可以運用 AI 工具備課及設計出更個人化的學習方案，師生可以一起幫學校變成『智慧校園』！香港科技創新促進組（HKtag）第三度推出『智慧校園培訓計劃』，以培養年輕創科領袖為目標，聚焦『人工智能、網絡安全與智慧城市發展』三大主題。計劃得到創新科技署、香港教育局、數碼港、資訊科技教育領袖協會（AiTLE）、Google香港等後盾加持下，去年已有30多間學校、3000名師生參與，今年更把計劃內容升級——除了有免費到校講座、超過14個創科工作坊，還有一場『人工智能研習競賽』，讓大家一起參與親手創造智慧校園的未來！



過百教育工作者齊聚探索科技教育新趨勢

計劃於3月22日在英華書院已率先舉辦「創新與科技教育高峰會 及 創新科技工作坊」，為一連串活動正式揭開序幕。高峰會聚焦「人工智能、網絡安全與智慧城市發展」三大主題，吸引超過100名教育工作者參與。當日還有4場工作坊，並強調AI認知和數據素養對新世代年輕人的重要性，令現場教師們學到如何用高端編程工具和智能軟件，讓校園行政系統變得更聰明。

「創新科技工作坊」學生實踐AI應用 教師提升專業技能

另外，本年度計劃將推出 10 節培訓課程，其中包括在 4 至 5 月期間為報名中學生設計的 6 節創新科技工作坊。工作坊內容涵蓋設計思維方法、網絡安全基礎與奪旗攻防平台實戰體驗、以及 STEM 電競賽事中的實體虛擬應用等。學生完成課程後將獲頒電子證書。課程注重互動性和實踐操作，讓學生親身使用數碼工具，重點聚焦於人工智能（AI）應用及數據素養，透過接觸熱門科技及相關數碼工具，激發學生的觀察力和創造力，鼓勵他們運用科技改善校園及生活環境，共同建構智慧校園及社區。工作坊主題還包括生成式 AI (Gen AI) 實戰、開放數據應用深入講解及練習、以及無代碼編程等，為協助「人工智能研習競賽」的入圍隊伍做好準備！計劃更會於 7 月 7 日安排相關的進階工作坊。更多創新科技工作坊的報名詳情，請瀏覽：https://events.hk-tag.org/it-learning-series/

高峰會成功推出創新科技工作坊 (系列一)為教師們完成四節工作坊。

其中，專為教師而設的四場工作坊已於 3 月 22 日的「創新與科技教育高峰會暨創新科技工作坊」亦已圓滿結束。這些工作坊由資深業界講者精心設計，旨在幫助教育工作者掌握最新的 AI 技術及開放數據應用，提升專業技能，促進學校管理或行政系統的發展。同時，工作坊也協助教師善用業界資源，例如 AppSheet 應用程式開發和 Gen-AI 設計等，為學生提供更多實踐機會，鼓勵他們運用科技應對校園或社會議題，攜手共建智慧校園。計劃將於 6月 12 日舉辦另一場教師工作坊，以「新興科技與道德考量」 為題，重點專注人工智能，將於 4 月中旬公布，敬請留意活動網頁更新！

掌握 AI 指令！HKtag免費到校講座 引領教學革新

隨著許多創新科技（如生成式AI）也開始進入校園， 未來的教育趨勢與科技密不可分；學界面臨的挑戰不僅包括AI倫理、學術誠信等，還涉及到長遠教學革新的需要。為融合教師於高峰會的成果至教學現場，HKtag於3月至11月期間提供免費到校講座與工作坊，目前已獲不少學校響應，期望與各校攜手提升學生的人工智能素養。

「創新與科技教育高峰會」: HKtag與協辦機構 AiTLE、教育局代表、活動戰略夥伴 Google 香港 同 Prister，方案夥伴，以及超過100名參與教師一起為智慧校園2025揭開序幕。

其中率先登場的是「人工智能指令（Prompt）教學講座」，HKtag將安排專業講者到校，講座突破傳統教學框架，融合理論與實踐。先透過課堂講解，深入理解人工智能倫理；學生更能親身使用業界所提供的熱門高端 AI，透過情境活動評估 AI 角色，掌握指令（Prompt）設計技巧，實踐如何負責任地使用人工智能；教師亦將獲得教學資源，引導學生如何在課業上善用 AI。

有興趣的學校可立即登記及參與免費到校講座：https://events.hk-tag.org/enroll--workshop-tc/

HKtag於3月至11月期間提供免費到校講座與AI體驗。

教育局總課程發展主任(科技教育)連庭傑先生為高峰會致開幕辭。

展現創新思維！「人工智能研習競賽」招募中學生隊伍

「智慧校園2025」的壓軸環節——「人工智能研習競賽」亦即將開始招募！本次競賽以「AI 驅動社會創新」為主題，鼓勵中學生運用 AppSheet 應用開發平台、數據分析工具、政府開放數據（例如地理空間資訊）以及人工智能等資源，設計解決現實社會問題的智能系統。競賽將聚焦如何有效運用 AI 工具創造社會價值，鼓勵參賽者將創意結合科技，開發具可行性的創新方案。參賽作品可涵蓋教育、環境、醫療、運輸等不同社會領域。除了技術比拼，「人工智能研習競賽」更重視產學協作，為鼓勵學生將創意落地，優秀的 20 組隊伍將有機會在香港電腦通訊節向公眾展示作品，讓你的創意被更多人看見！

資訊科技教育領袖協會 (AiLTE) 主席Albert Wong講解「人工智能研習競賽」的細則及重要日子。

你都想運用 AI 力量改變世界嗎？立即組隊準備參加「人工智能研習競賽」！展現你的創新思維，用科技打造更美好的未來！競賽將於 4 月中旬正式開始接受報名，截止日期為 5 月 26 日（需提交建議書及 3 分鐘影片）。詳情請瀏覽：https://events.hk-tag.org/smart-ai-project-contest/ 不要錯過這個展現你才華的絕佳機會！

（資料及相片由客戶提供）