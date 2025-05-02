買床褥必睇！拆解五星級酒店床褥好瞓之謎！跟住入手實無錯！

每次入住五星級酒店，躺在柔軟舒適的床褥上，總能一夜好眠，精神抖擻。其中除了舒適之外，這些床褥的承托力和耐用程度之好同樣是不能忽視。如果你想在家亦睡得安心，買五星級酒店選用的床褥便是正確答案！至於頂級酒店的床褥背後藏著的秘密，原來就是「SEALY」這個名字。這個全球銷量No.1的床褥品牌，獲得多間五星級酒店垂青，而今次就為大家拆解其箇中奧妙，一探頂級睡眠體驗是如何煉成的！



舒適度：仿如雲端般的包身睡感

五星級酒店的床褥之所以讓人一躺難忘，關鍵在於其無與倫比的舒適度。酒店的客人來自世界各地，睡姿各異，有人喜歡柔軟的包身感，有人偏好稍硬的承托，一張床如何同時滿足所有人？SEALY絲漣床褥深諳此道，透過多層精心設計的材料，為每位使用者打造量身定制般的睡眠體驗。

SEALY絲漣床褥的核心技術之一是其鈦合金專利彈簧，擁有獨特的「Sense and Respond」功能，最高級別的彈簧能做到三段式舒適承托，先輕托釋放身體壓力，再按使用者的體重和睡姿量身定製承托力，最後以彈簧頂部Synerflex微調承托力，成就最舒適睡感。讓 SEALY 床褥能適應各種需求，確保每位客人在不同睡眠階段都能做到肌肉放鬆、舒適睡眠。

SEALY的核心技術之一是其鈦合金專利彈簧，擁有獨特的「Sense and Respond」功能。

另外，SEALY絲漣床褥於彈簧之上採用不同特性的高敏感度及高彈性泡沫高級材料，經過精密計算，並應用「SEALY Architecture」的舒適理念，營造出猶如被雲朵包裹的細膩睡感。無論你是側睡、仰睡還是俯睡，SEALY 都能貼合你的身體曲線，讓每一個接觸點都感受到均勻的舒適。尤其在減壓方面，SEALY的專利彈簧能有效分散身體壓力點。無論是辦公室人士久坐造成的腰酸背痛，或是運動人士經常面對的肌肉酸痛，SEALY床褥都能夠讓你在整晚睡眠中都能享受無壓的放鬆，可說是家用床褥之選。

無論是辦公室人士久坐造成的腰酸背痛，或是運動人士經常面對的肌肉酸痛，SEALY床褥都能夠讓你在整晚睡眠中都能享受無壓的放鬆，可說是家用床褥之選。

承托力：專利技術為脊椎健康護航

除了舒適，承托力是五星級酒店選擇床褥時的另一大考量。酒店每天接待來自不同國家的客人，體型和睡眠習慣千差萬別，如何確保每位客人都能獲得足夠的承托，同時保護脊椎健康？SEALY 絲漣床褥憑藉其領先業界的技術，完美解決了這一挑戰，深得各五星級酒店的信賴。

SEALY絲漣床褥與國際骨科專家合作研發的專利彈簧是全球最先進的承托系統，能根據使用者的體重和睡姿，動態調整承托力度與角度。較重的客人會感受到更強的支撐力，而體型較輕的客人則能享受到柔和的承托。經過承托力度調節後，任何睡在SEALY床褥的用家，都可以保持脊骨天然平直。

位於澳洲布里斯本的SEALY絲漣床褥研發中心，是南半球最大的科研中心。這裡利用精密測量機械人模擬人體脊椎，收集於仰睡及側睡時脊柱形態與床褥承托力的詳細數據，確保每一張SEALY床褥都能為脊椎提供最佳保護。

耐用度：經得起時間與使用的考驗

五星級酒店的床褥每天需要承受高頻率的使用，從不同體重的客人到小朋友在床上跳躍，耐用性成為酒店選擇床褥時的關鍵指標。SEALY絲漣床褥憑藉其創新的設計與嚴苛的測試標準，確保床褥在長期使用下依然保持卓越性能。

SEALY 絲漣床褥在出廠前均需通過 8000 小時的嚴苛測試，模擬多年使用的磨損情況，確保其品質經得起時間考驗。這種耐用性不僅讓酒店降低更換床褥的頻率，更讓消費者在家中使用時無需擔心床褥快速老化。另外，因為床褥採用鈦合金製彈簧，床身輕巧，十分便利於日常換床單及執床等動作。

酒店經過多項嚴格的評審以揀選床褥，確保酒店達到五星要求，因此在家選用五星級酒店採用的床褥品牌，無疑是令你放心之舉。

五星級酒店鍾情SEALY絲漣床褥原因

將五星級睡眠帶回家

SEALY絲漣床褥的「Hotel Collection系列」專為消費者打造家用版五星級酒店床褥，嚴格按照頂級酒店標準製造。當中Grace床褥以挺身承托為特色，於澳洲製造，仿若置身resort度假的舒泰。

SEALY絲漣床褥提供超值、輕奢及奢華系列，超值款僅$4,780起，讓不同預算的消費者都能體驗五星級睡眠。

此外，SEALY絲漣床褥提供超值、輕奢及奢華系列，超值款僅$4,780起，讓不同預算的消費者都能體驗五星級睡眠。作為全球銷量第一的床褥品牌，SEALY擁有逾500萬用家，其承托力與舒適度廣受認可。無論您追求酒店般的奢華睡感，抑或希望改善睡眠品質，SEALY是你的理想選擇！

想換張新床褥，不妨到SEALY絲漣店門親身體驗：https://bit.ly/4323sjn

（資料及相片由客戶提供）