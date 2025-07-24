人生四寶：樓、老婆、BB ， 還欠一份安心?

人生不同階段, 都有機會經歷面臨重大變化，例如購房、結婚或養育孩子。這些時刻不僅是人生的里程碑，同時也帶來了許多新的責任和挑戰。在這些重要的人生階段，保險不僅僅是一種保障，更是一種責任的體現，讓你在追求夢想的路上，能夠無後顧之憂。選擇合適的保險，能為家人的未來增添一份安心，守護家人變得輕鬆無憂。



選擇合適的保險，能為家人的未來增添一份安心，守護家人變得輕鬆無憂。

Blue 打破傳統保險行業限制 簡化繁瑣條款與手續

香港首家網上人壽保險公司Blue希望透過廣告傳達，公司致力打破傳統保險行業限制，簡化繁瑣條款與手續的理念，讓客戶能夠自主掌握保障。Blue相信數碼化帶來的簡易性與靈活性，能更好地滿足客戶多變的需求，讓客戶最快只需5分鐘即可完成投保流程， 免除繁複的人壽保險手續。

Blue希望透過廣告傳達，公司致力打破傳統保險行業限制，簡化繁瑣條款與手續的理念。

Blue「WeCare 定期人壽保障計劃TL3」「保證全城最低價」

Blue承諾客戶於首個保障期內享有全城最低價格¹，確保以最優惠價格購買定期人壽保障計劃，若發現有其他保險公司的定期人壽保障計劃的標準保費較Blue便宜，將提供更低價格。消費者只需在Blue的產品網站提供基本個人資料並上傳其他公司的報價單，成功遞交資料後，Blue承諾會在3個工作天內跟進及回覆，過程簡單。讓客戶輕鬆無憂，守護家人的重任從此變得輕而易舉。

1.高性價比的人壽保障：計劃簡單直接，不涉及儲蓄成分，並獲得最高HK$550萬保障額，讓客戶以最相宜的價格得到保障。此外，保費保證於同一保費繳付期內維持不變。

2.高血壓高膽固醇都可受保：無需額外提供健康證明，連高血壓高膽固醇都可受保²，亦不會因為保單受保人身體狀況的改變而影響保障額或保障內容。

3.保證自動續保³：免除因保障終止而出現人壽保險真空期的煩惱。

4.靈活保障期：設5 / 10 / 15 / 20 年或至65歲，讓客戶可以按需要選擇最適合自己的保險方案。

5.輕鬆投保及管理保單：客戶只需要回答簡單健康問題，最快5分鐘完成投保，簡單快捷，告別繁複人壽保險的投保手續。

Blue推出多項保障優惠: 首年保費4折 更贈送高達HK$800超市禮券

優惠包括:

- WeCare 定期人壽保障計劃 TL3 及 WeCare 靈活定期人壽保障計劃TF1首年保費4折，次年6折，並贈送高達HK$800超市禮券及HK$10萬個人意外保障額⁴。

- WeCare 危疾保障計劃首年保費4折，次年6折，贈送高達HK$600超市禮券及HK$10萬個人意外保障額⁴。

- WeCare 個人意外保障計劃保額達100萬贈送HK$200超市禮券。

- WeMedi 門診保首年保費HK$388 (原價HK$488)，並贈送HK$200超市禮券。

- WeMedi 香港牙科保D2首年保費HK$1,688 (原價HK$1,988)，並贈送HK$800超市禮券。

心郁郁想為自己買份保障，但又怕繁瑣的條款和手續, Blue的「自助投保 化繁為簡」理念就最適合怕麻煩的你！

立即了解更多： https://go.blue.com.hk/461KEUw

條款細則：

1. 「最低價保證」以兩者保單之標準保費作比較，若要符合「最低價保證」資格，兩者保單之保障額、保費繳付期、保單保障期、投保年齡、性別和吸煙狀況必須相同，且只適用於香港境內及網上銷售的人壽保險產品。「最低價保證」不適用於已遞交之申請及生效中的保單。

2. 實際核保結果將視乎投保人之年齡及身體狀況而定。

3. 於保單有效期間，Blue保證在保單保障期終結時續保保單，該保證適用於受保人96歲生日以前，詳情請參閱產品概要及保單條款。

4. 只適用於指定投保金額。

產品及優惠受條款及細則約束。

以上產品只擬於香港銷售。

以上資訊不應被視作為任何形式之要約或推薦購買保險產品。

以上資料僅供參考，詳情請參閱相關產品概要及保單條款。

上述產品及優惠資訊由 Blue Insurance Limited(「Blue」)提供。

Blue為根據香港保險業條例（第41章）成立之持牌保險公司，並獲授權於香港境內出售保險產品。

HK01並未獲授權為Blue之保險中介人，不會進行任何於保險業條例 (第41章) 中列明的受規管活動。

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