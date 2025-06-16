香港交易所25周年首推「金鑼巡遊號」遊走全港！與市民互動玩遊戲

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）今年迎來其25周年紀念，隆重推出首個「金鑼巡禮」與全城共享喜悅！平日只在上市敲鑼儀式露面的「金鑼」將首次「走出」香港金融大會堂，乘搭「金鑼巡遊號」遊走香港各區，與大眾見面。由6月20日至7月3日，「金鑼巡遊號」將出現在港九新界九個地點，屆時大眾將能親身感受香港金融市場的活力與魅力，一同見證香港金融市場的輝煌發展！



香港交易所「金鑼巡禮」：認識香港金融市場歷史 扮演紅衫仔交易員

香港交易所首度推出「金鑼巡禮」慶典，迎接25周年誌慶。2025年 6月20日起，遊走港九新界不同地點。（官方圖片）

「金鑼巡遊號」將為公眾提供一個獨特的機會，體驗香港交易所交易大堂的氛圍及上市儀式的情景。公衆可通過這個流動展覽，了解香港金融市場的發展軌跡。標誌性的金鑼及其他平時陳列於香港金融博物館的展品將在「金鑼巡遊號」展出。訪客將有機會與在官方上市儀式上使用的香港交易所金鑼合照留念——平時只有上市發行人、保薦人、和中介機構才有機會體驗，機會難得！

此外，訪客還可以穿上標誌性的紅背心，扮演活躍於二十世紀八十年代的「紅衫仔」交易員，也可以欣賞一系列精心重現的歷史檔案，照片以及影片，感受香港證券市場的發展變遷。

「金鑼巡禮」時間表及地點（官方圖片）

「金鑼巡遊號」駛入港九新界9個地點

除了精彩展覽，「金鑼巡遊號」還設有互動遊戲，考驗參加者對香港股市的了解！在為期兩星期的巡遊中，「金鑼巡遊號」將駛入九個地點，包括：中環、西九、鰂魚涌、沙田、將軍澳、灣仔、啟德、葵涌及尖沙咀 。 詳情及時間表可參考官方網頁。

香港交易所25周年：連繫世界，見證香港金融新里程！

香港股市目前有超過2,600間香港、內地及國際公司掛牌上市，為投資者帶來豐富的投資機會。從1993年青島啤酒成為首家H股在香港掛牌，到2010年友邦保險的新股集資額達 1,591億港元，成為香港史上最大IPO，香港交易所是國際上市及募資的重要樞紐。於上月，全球最大的電動車電池製造商於香港交易所正式掛牌，集資額達 410 億港元，進一步展示香港市場的強勁韌力。

一同參與香港交易所「金鑼巡禮」這場全城慶典，近距離欣賞香港交易所的標誌性金鑼（官方圖片）

敲響香港交易所金鑼已成為國際公認的上市標誌。每一次的敲鑼聲都象徵著上市公司邁向新篇章，為投資者帶來新機遇，同時彰顯香港市場的蓬勃活力。自敲鑼儀式於 2011 年推出以來，金鑼不斷見證著優秀企業發展的重要里程碑，亦標誌著香港股票市場的前進步伐從未停止。