香港品牌Gotta高CP智能座廁浴室套裝｜專業安裝+保養

網購浴室產品價格雖然吸引，但在香港寸金尺土的環境下，產品規格繁多，擔心買錯尺寸、安裝困難？更怕售後服務缺乏保障？現在無需再煩惱！香港品牌 Gotta 必要生活，深明香港浴室和廁所的各種安裝需求，提供真正「貼地」的浴室改造方案，讓你以超抵價格，享受專門店品質！四合一花灑套裝只需$688*起，而專為蝸居而設的智能座廁亦只需$ 6388*起！加上專業的售前售後服務團隊，專人為你解答疑難，解決後顧之憂，絕對安心又放心！



Gotta為本地品牌，產品專為香港而設，面對潮濕天氣，採用「防潮主板」，加入「抗垢塗層」，智能座廁皆為「雙水路設計」鹹水沖廁、淡水清洗，完美應對香港住屋需要。另外更提供貼心的服務，當中包括客戶服務、快速維修，一切便捷無阻！最重要的是性價比超高，同級產品比進口品牌節省30至50%！加上香港倉庫現貨供應，最快翌日即可安排送貨及安裝，並由持牌師傅上門安裝 ，提供本地產品保養，服務貼心周到！對比以「博一博」的心態去網購，為什麼不選擇更好的產品？

小空間，大滿足！$ 6,388 Gotta G3 智能座廁 蝸居完美之選

Gotta G3智能座廁（售價：$6,388）

居住空間有限，但同樣渴望可以擁有智能座廁的舒適？Gotta G3智能座廁專為香港小戶型家庭設計！其「長550mm × 闊380mm × 高468mm」的精巧機身，完美融入狹小浴室，功能卻毫不遜色！

G3「雙水路設計」鹹水沖廁、淡水清洗，配備了「內置水箱」，完全不受水壓限制 ，即使水壓較低的舊樓、村屋也適用。全新升級「氣氛燈帶」可自行調色，配合不同設計風格 。而「U型加闊座圈」則能增強臀部包裹性，大幅提升舒適度 。「四季溫感座板」，能自動感應環境溫度，調節至最舒適溫度 。獨特的「一鍵 SPA 模式」，只需輕按側鍵，即可啟動「清洗→烘乾」全自動流程，便捷無比 ！更配備「內置香薰條」，持久維持空氣清新 ，讓浴室時刻充滿宜人香氣！另外，G3 也具備「腳感沖水」、「自動翻蓋」、「漩渦式沖水」等多項全能基礎功能，真正做到大滿足！現時更有限時優惠，全港最抵推廣包：專業師傅上門安裝、淡水電掣接駁(首6呎)、 ⁠舊馬桶拆除清理。

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Gotta 智能座廁 GUX-5 & GUX-7：奢華享受，價格親民！

追求更高端的智能座廁體驗？Gotta GUX-5 和 GUX-7 系列，亦以親民價格，為你帶來奢華享受！GUX-5 採用流線型設計，配備動感氣氛燈；GUX-7 則採用鋼化玻璃面板，展現現代質感。兩款均具備多項智能功能，包括泡沫盾、臀部清洗、女士清洗、暖風烘乾、合蓋自動殺菌等，讓你感受舒適便捷的如廁體驗！

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Gotta 四合一花灑套裝 $688起在家即可享受酒店式淋浴！

渴望在家中享受酒店式淋浴體驗？Gotta 四合一花灑套裝助你夢想成真！$688、$888、$1188*多個款式可供選擇 ，總有一款適合你屋企！

這款花灑套裝提供「四種淋浴模式」：首先是「巨型天幕雨淋」，讓你享受酒店式的淋浴體驗 。其次是「多功能手持花灑」，具備按摩和節水模式，滿足不同喜好 。第三是「隱藏式下出水」，可選水柱或瀑布式出水 。最後更配備了實用的「噴槍」，方便你清潔浴室及浴室用品 。最令人驚喜的是，花灑套裝利用水力驅動「氣氛燈光」和「LED溫度顯示屏」，讓水溫一目了然 ，增添淋浴樂趣！

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Gotta Refresh 8881（售價：$688）集天幕、手持花灑、隱藏下出水、噴槍四大出水功能於一身，帶來舒適淋浴體驗

Gotta Refresh W5（售價：$888）採用鋼琴鍵及單柄雙控設計，輕鬆調節水量和溫度；太空鋁主體搭配PVD超強質感，抗水抗垢，美觀耐用；內置恆溫閥芯，確保水溫穩定，更配備LED實時水溫顯示和水力驅動氣氛燈，營造充滿科技感的淋浴氛圍。

擔心安裝問題？Gotta 提供專業師傅上門安裝服務！如果有興趣，只需拍攝家中花灑水龍頭位置的相片和影片，WhatsApp 9070 8550即可查詢評估及預約安裝 ！或預約親臨觀塘陳列室參觀選購，體驗 Gotta為你帶來的舒適潔淨新生活！

聯絡 Gotta：

Facebook: Gotta Living 必要生活

Instagram: @gottahk

電話：9070 8550

陳列室地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心6樓P室 *敬請提前預約

*價錢未包安裝

（資料及相片由客戶提供）