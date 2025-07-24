親子好去處｜超音鼠衝到荃新天地！8米高滑梯極速放電

提起經典電玩角色「超音鼠」，立即喚起八、九十後的集體回憶。當年那個藍色身影極速奔馳，收集金環、擊敗蛋頭博士的畫面，是不少人的童年熱血印記。今個盛夏，超音鼠由遊戲世界跳入現實！荃新天地聯同新加坡親子遊樂品牌Jumptopia，於7月3日至8月31日盛大舉辦「超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA」，將商場中庭打造成大型充氣冒險樂園，讓小朋友也能親身體驗超音鼠的極速魅力，絕對是今個暑假親子放電的首選好去處。



化身超音鼠！三大主題區還原經典場景

這次「超音鼠飛躍樂園」最吸引之處，莫過於將遊戲中的經典元素，巧妙地融入三個巨型充氣彈床區域。當中全場焦點，必定是高達8米的「爆速飛彈衝刺」巨型滑梯。小朋友需要鼓起勇氣，一步步攀上頂峰，再模仿超音鼠渦輪加速的英姿，從接近兩層樓的高度一瀡而下，感受無與倫比的速度感與離心力，刺激感滿分，相信現場定必充滿小朋友的興奮尖叫聲。

而另一區域「綠野急速衝關」，則完美還原了遊戲中最具代表性的翠綠山嶺場景。小朋友可以在廣闊的綠色山丘上盡情彈跳飛馳，穿梭於各種障礙物之間，同時要小心避開大反派蛋頭博士的追擊。整個區域空間感十足，讓孩子們可以無拘無束地跑動跳躍，徹底釋放無限精力。最後，「音速衝鋒挑戰道」則設有一座4米高的滑梯，最適合與三五知己或兄弟姊妹一同挑戰，看看誰能以最快速度完成衝刺，比拼膽量與速度，在競賽中創造難忘的夏日回憶。

四大特別項目挑戰反應極限 有機會贏走獨家精品

除了盡情彈跳，樂園更於指定日子加入互動挑戰元素，將超音鼠的遊戲精神帶到現實。荃新天地1期將會有「音速環狂熱」及「音速環爭奪戰」分別需要快速收集及運用偵察力找出藏在隱密地方的音速金環，這不僅考驗速度，更考驗眼界與策略，成功勝出爭奪戰的參加者更可贏得指定禮品。荃新天地2期將會有重頭戲「反應力測試區」，考驗參加者眼明手快，道具會隨機掉落，需要精準抓握的瞬間反應。所有入場人士都可以參與「秒速挑戰賽」，參加者需要全神貫注地盯著特製計時器，在指針到達「10.00」秒的一瞬間按下按鈕，最接近完美時間的即為當日「速度之王」，成功挑戰可獲贈精美禮品。這兩項挑戰不但好玩，更能鍛鍊小朋友的反應力與判斷力，讓他們在玩樂中學習，絕對不容錯過。

放電兼掃貨！粉絲必逛期間限定店

一番高速奔馳、盡情放電後，當然要到期間限定店入手「戰利品」。同場特設的「超音鼠 & Kiztopia 期間限定店」，發售多款Sonic主題精品，從玩偶、文具到日常用品應有盡有，設計精美且極具代表性，無論是資深粉絲還是剛剛愛上超音鼠的小朋友，都必定能在此找到心頭好，為這次極速冒險之旅畫上完美句號。

購票詳情

荃新天地1期「綠野急速衝關」及「音速衝鋒挑戰道」

星期一至五（平日）*：HK$58（25分鐘）／HK$88（50分鐘）

星期六、日及公眾假期*：HK$68（25分鐘）／HK$118（50分鐘）

荃新天地2期「爆速飛彈衝刺」

星期一至五（平日）*：HK$58（25分鐘）／HK$88（50分鐘）

星期六、日及公眾假期*：HK$68（25分鐘）／HK$118（50分鐘）

Jump Pass飛躍套票(荃新天地1期「綠野急速衝關」及「音速衝鋒挑戰道」[50分鐘] 及 荃新天地2期「爆速飛彈衝刺」[25分鐘])

星期一至五（平日）*：HK$116

星期六、日及公眾假期*：HK$148

1. 購買平日下午6時或之後時段入場門票將獲得購票回贈HK$50荃新天地S現金券於荃新天地指定商戶使用，數量有限，先到先得，送完即止。

2. S⁺ REWARDS會員即日起憑指定點數即可換領指定場次入場門票，詳情請瀏覽荃新天地社交平台

購票平台：Klook

*大小同價/ 身高未足 120cm 小朋友需由已購票之成人陪伴入場。在已購票成人陪同下，已購票小童可攜帶一名未滿2歲幼兒免費入場

荃新天地「超音鼠飛躍樂園」

日期：即日至8月31日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8時

地點：荃新天地1期及2期中庭

(資料及相片由客戶提供)