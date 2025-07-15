屯門市廣場｜全港首個LuLu豬體驗式主題遊樂園登場！

今個夏天，2025年7月11日至8月31日期間，屯門市廣場聯同TOYZEROPLUS打造「LuLuLand盛夏遊樂園」作為超人氣角色「LuLu豬」五週年最終站，更是全港首個LuLu豬體驗式主題遊樂園！除了三大必去的夢幻打卡點：「LuLuLand旋轉木馬」、「LuLu豬蕃茄小汽車」和「巨型充氣LuLu豬」，還有體驗遊樂區活動，小朋友可以在2,500平方呎大型夢幻賽車場，駕駛超可愛LuLu豬造型電動車，享受駕駛樂趣；而大小朋友更可以一同挑戰三大經典遊戲攤位，讓大家遊樂時玩得開心，打卡時影得高興，即睇內文了解詳情！



三大必去打卡點

今次「LuLuLand盛夏遊樂園」的三大打卡熱點，相信是各位「午餐肉」（粉絲暱稱）的夢想之地：

1. LuLuLand旋轉木馬

高達4.5米的旋轉木馬是今次的焦點之一，由LuLu豬坐在雪白駿馬上迎接各位「午餐肉」，大家更可坐上白馬及可愛蕃茄馬車上與LuLu豬合照！

2. LuLu豬蕃茄小汽車

LuLu豬在蕃茄小汽車上準備就緒，邀請大家就座，出發展開夏日自駕遊！

3. 巨型充氣LuLu豬

4米高手持禮物盒的巨型LuLu豬坐鎮在「LuLu豬夏日自駕遊」賽道上，萌力全開！

LuLu豬夏日自駕遊

「LuLuLand盛夏遊樂園」亦設有體驗遊樂區，逾2,500平方呎的夢幻賽車場打造出一個充滿動感與活力的「LuLu豬夏日自駕遊」主題體驗。色彩繽紛的賽道設計與LuLu豬的經典元素相輔相成，帶來視覺與玩樂的雙重享受。小朋友可以化身「小車手」，駕駛LuLu豬造型電動車，體驗一場真正的駕駛樂趣。巨型LuLu豬為每位小車手加油打氣，家長們記得在最佳位置拍下巨型LuLu豬及小車手們的駕駛靚相！

此外，同場更有三大經典攤位遊戲，大家只要憑攤位遊戲券即可玩盡攤位遊戲：「LuLu豬繽紛圈圈樂」、「LuLu豬幸運大彩虹」及「LuLu豬豆袋神射手」，更有機會贏取抱枕、毛絨公仔、毛毯、旅行頸枕等超過40款LuLu豬禮品！

超值玩樂套票HK$85起

今次「LuLuLand盛夏遊樂園」特別推出超值套票，單買攤位遊戲券（3 張）或「LuLu豬夏日自駕遊」體驗券（1 張）分別只售HK$15及HK$50起，而「LuLu豬夏日自駕遊」體驗券及攤位遊戲券超值套票售價則由HK$85起，可於活動期間即場購買。

至於S⁺ REWARDS會員亦可於屯門市廣場即日以電子貨幣消費滿指定金額換領「LuLu豬夏日自駕遊」體驗券1張或攤位遊戲券5張；或逢星期一於S⁺ REWARDS手機應用程式憑指定點數換領指定時段之「LuLu豬夏日自駕遊」體驗券。

全新LuLuLand繽紛樂園系列精品+全港首個LuLu豬DIY工作坊

同場設有「LuLu豬期間限定店」，售賣超過80款LuLu豬系列盲盒及周邊，包括熱賣《動物派對系列》盲盒、毛絨公仔及掛件，而7月20日起更率先發售最新《LuLuLand繽紛樂園系列》盲盒、獨家精品及周邊。

另外，DIY工作坊「LuLu豬DIY Station」亦首次於香港亮相，提供超過100種刺繡章、手帶，及自選匙扣。「午餐肉」可即場親手mix & match，製作獨一無二、只屬於自己的LuLu豬飾品。於指定週末，7月19、26日、8月3、10、17日，可愛LuLu豬於會場現身與「午餐肉」見面合照，為今個暑假留下最歡樂的回憶！

屯門市廣場．TOYZEROPLUS．罐頭豬LuLu「LuLuLand盛夏遊樂園」詳情

日期：2025年7月11日至8月31日

裝置開放時間：10:00至22:00

主題遊戲開放時間：11:00至20:00 (星期一至五) / 11:00至20:30 (星期六及日)

LuLu豬期間限定店開放時間：11:00至21:00 (星期一至日)

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

（資料及相片由客戶提供）