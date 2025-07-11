26載創新蛻變 OPTICAL ONLINE HK 以匠心鑄就人氣品牌

眼鏡從視力輔助工具，蛻變成現今體現個人風格的時尚單品，消費者需求不斷更迭，眼鏡行業競爭也愈趨白熱化。在這樣的大環境下，於眼鏡行業打滾26年的OPTICAL ONLINE HK一直以創新和貼心服務為核心，成功打破傳統框架，為顧客帶來更方便、更個人化的配鏡體驗。加上其敢於求變、不斷進化的勇氣與智慧，脫穎而出榮獲《HK01》「01 好生活品牌及服務大獎」之「人氣眼鏡專門店」殊榮。

由樓上店起步到網上平台 堅持走出自己的路

OPTICAL ONLINE HK最初於沙田以實體地舖形式開業，其後搬到太子並轉型成樓上鋪，雖然地點較隱蔽，但租金相對便宜，反而騰出更多資源擴充產品款式，亦能以更實惠的價格吸引顧客。品牌早年主要透過派發傳單來吸引人流，憑着親和力與實惠價格吸引不少客人上門，漸漸累積起不少客源。隨着市場競爭加劇，不少同業開始模仿其營運模式，導致傳單策略的效益大幅下降。這促使品牌開始思考轉型，並最終走向網購發展之路。

自家研發面型分析系統 越洋配鏡開拓市場

有別於一般眼鏡Online Shop，OPTICAL ONLINE HK最為人稱道的，是其自家研發的「面型分析系統」。透過分析客人過往的瞳距與面型數據，配合經驗推算，可預測客人屬於大、中、小面型，從而推薦最合適的鏡框形狀與尺寸，甚至預設鼻托與耳距的角度，務求令每副眼鏡都貼面舒適。能夠研發出這套系統，歸功於OPTICAL ONLINE HK的貼心服務，令一批已移民海外的忠實顧客主動聯絡，希望能越洋訂購眼鏡。雖然初時技術與流程未成熟，但她憑着一股決心，為顧客揀選款式、預估尺寸，提供退貨保證，成功開展海外市場。為此，品牌堅持每日上架新款式，配合不同臉型、風格、功能需要。顧客下單後由工場製作鏡片，再送到實體店進行檢查與調校，確保每副眼鏡達到合適的佩戴角度，最後才速遞到顧客手上。整個流程約需三個工作天，並提供30天滿意保證，讓顧客無後顧之憂。

社交平台上建立眼鏡社群 從教學到互動

品牌數年前開始積極經營社交平台，更以優惠價格吸引年輕人關注。品牌創辦人陳靄欣Crystal親自拍攝短片Po上IG，教粉絲如何選擇適合自己面型的眼鏡，包括額頭高、顴骨闊、下巴尖等特徵所適配的款式，讓選購不再靠估。這種有互動的方式成功吸引一班忠實粉絲，在短短兩年間IG Followers突破五萬。她更邀請學生畫插畫，為品牌注入年輕氣息。雖然期間曾遭遇惡意舉報與駭客攻擊，導致平台帳號被封甚至失去粉絲，但在夥伴支持下，她重新出發，重新建立社群，展現出品牌堅韌與誠信。

以創新與貼心服務成就口碑 榮膺「人氣眼鏡專門店」力證品牌實力

作為土生土長的香港品牌，OPTICAL ONLINE HK 深信「創新」、「實用」與「貼心」是品牌能夠持續成長的三大支柱。無論是早期的實體經營，還是後來的網購轉型，品牌始終堅持由顧客出發，不斷優化產品與體驗，務求讓每一位顧客都能找到最適合自己的眼鏡。榮獲《HK01》頒發的「人氣眼鏡專門店」大獎，正是對品牌多年堅持與努力的最佳肯定。未來，OPTICAL ONLINE HK 將繼續與時並進，走在創新與服務的最前線，讓眼鏡不再只是視力工具，而是每個人風格與自信的延伸。

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