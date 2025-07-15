WD-40全新少味配方！告別惱人氣味 一罐解決家居大小問題

WD-40萬能防銹潤滑劑是港人「看門口」的法寶，由專業人士到一般家庭，總會有一支旁身，解決無數家居維修煩惱。這個陪伴港人將近半世紀的經典品牌，最近就推出了全新「少味配方」，惱人氣味不再，但效能不變，更配備「醒目加強版」噴頭，非常適合室內環境或家居使用！



全新少味配方+醒目噴頭：專為家居而設

WD-40一直聆聽家庭用家的心聲，明白到使用後的氣味並非人人能夠接受，故最近就推出全新「少味配方」，使用後接近零氣味，解決了以往令人困擾的問題，特別適用於家居、室內等空間及對氣味較敏感的人士使用。少味配方更配備「醒目加強版」噴頭，一體式噴管一方面不怕丟失，另一方面更採用可調節噴嘴設計，拉起噴管可作集中噴射，適合處理如門鎖、窗鉸等小範圍的潤滑用途；放下噴管則可變為擴散噴霧式，適合大範圍的清潔及防銹保養 。

一罐五大用處 解決家居大小問題

升級後的WD-40，其強大的功能依然不變，幫助你輕鬆應對各種家居或生活狀況：

• 潤滑防噪音：可潤滑門窗鉸位、推拉門、鎖匙洞、鐵閘、抽屜軌道、風扇及水龍頭等，令開合更順暢寧靜。

• 解銹鬆銹：為已生銹的金屬零件解銹，輕鬆鬆開銹死的螺絲或組件。

• 防止生銹：在金屬傢俱或零件工具上形成一層有效的防銹薄膜。

• 輕鬆去漬：能去除傢俱上頑固的膠紙漬、蠟筆漬、香口膠及污漬等。

• 排水除濕：在電器及工具上形成排水保護膜，避免因濕氣造成短路或生銹。

WD-40小貼士：建議每個月定期用WD-40為家中各樣小物件做保銹潤滑保養，確保家中各種事情順利完成。另外，WD-40並不會損害金屬及大多數塑膠表面，用家可放心使用。

WD-40專業系列：應對特殊需求

WD-40品牌成立多年，除了經典配方，近年亦推出了「專業系列」，旨在解決更棘手和專業的維修問題。其應用範圍廣泛，涵蓋家庭維護、汽車維修以至機械工業等。專業系列包括：

• 潤滑劑：提供更強的潤滑效能，適合高負荷環境 。

• 清潔劑：專門針對膠漬、油漬、污垢等，有效去除頑固污垢 。

• 防銹劑：形成更強的保護層，防止金屬氧化生銹，適合戶外及惡劣環境 。

• 滲透劑：能快速滲透，幫助鬆解生銹或緊固的零件，還原金屬本色，讓工具起死回生。

銷售點：港澳各大五金店、家品店，日本城、惠康、AEON百貨、一田百貨、永安百貨、APITA等部門門市

網店：屈臣氏 EShop, 豐澤 Eshop, 千色店 EShop

HKTVmall︰https://hktvmallredirect.com/Y3xYCrW8

EShop：https://www.henrychemical.com

（資料及相片由客戶提供）