沉浸式暑期打工X超強福利 奧海城「見習動物護理員」最後召集！

全城最筍的暑期工「見習動物護理員」現正進入招聘最後階段，Final Call各位4至10歲的小朋友把握「入職」機會！奧海城 x STAYFUN「見習動物護理員」沉浸式工作體驗，不單止是亞洲巡迴首站，更加是一個讓小朋友體驗做個真正「打工仔」的絕佳機會。無須工作經驗，要求是對動物有滿滿的愛心！



「職位」全公開！與4.5米長頸鹿共事 照顧國寶級熊貓

「辦公室」設有四大動物探索區，照顧6種來自世界各地的仿真動物，立即解構四大部門的Job Duty，看看哪個崗位最適合你！

戶外工作部：非洲大草原

需要照顧的「客席同事」正是4.5米高的長頸鹿，以及張著大口的1:1比例大河馬！跟隨專業護理員，為長頸鹿進行全面的身體檢查，細心檢查牠們的足部健康，還要為牠們量度血壓與心跳，絕對是專業級的體驗！完成長頸鹿的護理後，便要化身為動物牙醫，為河馬檢查和清潔牙齒，確保牠們口氣清新，笑容滿分！

VIP客戶服務部：熊貓竹林

「國賓級」熊貓竹林，照顧國寶熊貓媽媽和寶寶！在專業導師指導下，學習成為營養師兼大廚，為熊貓準備最合口味又富營養的盛宴。餵飽牠們後，學習如何溫柔地照顧熊貓寶寶，親身體會動物保育的重要性！

育嬰部：澳洲叢林

遇見溫馨的袋鼠家庭和超萌樹熊。最讓人心動的任務，莫過於可以親手抱起小樹熊，為牠們量度體重並做記錄，來一個近距離接觸！之後還需要扮演袋鼠媽媽，背上特製育兒袋，體驗一下照顧寶寶的辛勞與喜悅。

環境管理部：大象棲息地

2.8米高的非洲大象以及活潑的小象，不僅要學會如何從腳印判斷大象的年齡，還需要親自動手為小象洗澡刷身。最重要的是與隊友一起分工合作，清理園中便便為大象準備一個乾淨的居住環境，絕對是最佳的團隊合作活動！

優秀員工獎賞計劃 爭取【打工換Trip】及【打工換宿】

打工當然會有得出糧及員工獎賞，「見習動物護理員」每完成1個動物探索區工作體驗，即可獲認證蓋章1個及獎賞金幣去換領限量版動物紀念卡。完成全部4個區域的實習，就可以即時獲發「動物護理員證書」及HK$50奧海城美食現金券，出糧食餐好！

最吸引莫過於「優秀員工獎賞計劃」，只要集齊指定款式同數量動物紀念卡，就有機會實現終極夢想——「打工換宿」，贏取香港富麗敦海洋公園酒店一晚住宿，或者「打工換Trip」換海洋公園門票，親身去探望真正動物！

作為奧海城的「員工」，當然有專屬「打工仔福利」！憑職員證去指定商戶消費，優惠多到數唔晒！想知更多員工優惠？可以留意返奧海城網頁。

【星期六日限定！靚相紀錄 見習動物護理員工作實況】

逢星期六日仲有限定專業攝影服務，以優惠價錢HK$50起就可以留住最可愛嘅回憶，可以即場揀相同送埋電子檔添!! 攝影服務需現場加購，記得向職員查詢啦！

最後機會！兩大入職途徑全攻略

睇到心郁郁，是時候買飛入職啦！主要有兩個方法：

1. Klook網上平台獨家購票

票價低至HK$68 (平日晚上6點後)！想一次過體驗照顧6大動物，必買4合1探索區套票，假日以優惠價HK$472 (原價HK$592) 或平日以HK$312 (原價HK$392)體驗全部4個動物探索區。想挑戰「打工換宿」終極大獎的朋友仔就要留意，必須購買「4合1探索區套票」，才可以獲得兌換大獎所需的特別版紀念卡和額外金幣，向住酒店住宿的目標進發！

2. S⁺ REWARDS 會員場次

S⁺ REWARDS會員可以憑25點數，透過會員手機App換領指定會員專屬場次的入場券

各位小小見習動物護理員are you ready?抖擻精神，憑專屬職員證到4大動物探索區穿上護理員制服開工啦！

奧海城 X STAYFUN「見習動物護理員」活動詳情

活動日期：即日起至2025年8月31日

活動地點：奧海城 2 期地下主題中庭

適合年齡：4-10歲小朋友

打工詳情：https://bit.ly/3TMnFFk

Klook售票網：https://bit.ly/4lkreOK

(資料及相片由客戶提供)