全新日立日式洗衣機Smart Wash系列　一機解決衣物囤積與安裝煩惱

香港天氣潮濕，洗衫晾衫成為一大學問！善用洗衣機不同的洗衣程式，可令每次洗衣更有效率。全新日立日式洗衣機Smart Wash系列，主打高低水位排水設計，不再受安裝環境限制；加入全新「半量衣物」洗衣程式，即使只有半機衣服，28分鐘即可洗淨，減少囤積過量骯髒衣物，啱哂追求潔淨與效率節奏的香港家庭！



全新日立日式洗衣機「Smart Wash系列」輕柔呵護衣物

日式洗衣機利用底部葉輪旋轉，產生強而柔和的水流來清洗衣物，既能有效去污，又能呵護衣物。全新的Smart Wash系列洗衣機在此基礎上，加入了更多人性化技術設計，LTL 07SM00型號和LTL 08SM00型號分別能容納7公斤和8公斤的洗衣量，同樣獲得1級能源標籤及1級用水效益標籤，及提供2年全機免費保用，提升整體洗衣效率與使用體驗。

一機解決安裝疑難 ｢高低水位排水設計｣

香港家居環境各異，裝修時未必立即考慮到洗衣機的擺放和排水管位置，令買機後最怕發現家中去水位與洗衣機不匹配。Smart Wash系列洗衣機特設高低排水位，無論你家中的去水口位置高或低，安裝都能輕鬆配合。

高效調節至合適洗衣水位 ｢Smart Wash技術｣

每次洗衣時或會擔心用水過多，既不環保又浪費金錢；水量太少，又怕衣物洗不夠乾淨。Smart Wash系列洗衣機配備負重感應技術，在洗衣前會自動偵測衣物的重量，從而調節至最合適的相應水位洗衣，確保衣物潔淨效果。

提升洗衣效率 28分鐘「半量衣物」及19分鐘「快洗」程式

對於注重衛生的都市人，每日更換衣物已是生活常態。但當衣物僅有兩三件，開一機洗衣似乎太浪費；累積多日才洗，又不夠衛生。Smart Wash系列洗衣機的「半量衣物」程式，專為半機衣物而設，只需約28分鐘¹ 即可高效潔淨，啱哂快速生活節奏；「快洗」程式最快約19分鐘² 即可完成，適合清洗輕量日常穿着的休閒服裝。兩種便捷程式，完美切合追求效率的你！

¹ 根據最大負載重量4公斤(適用於7/8公斤型號)。

² 根據最大負載重量2公斤。

衣物快乾更乾爽 ｢Air Jet輔助性乾衣｣

香港天氣潮濕，特別是室內晾衣不但難以乾透，更容易產生「噏味」。Smart Wash系列洗衣機的Air Jet輔助性乾衣功能利用高速轉動的滾筒產生強力風速，有效排走衣物上多餘的水分，大大縮短晾曬時間，特別適合在潮濕天氣或室內晾乾衣物的環境下使用。

註：Air Jet輔助性乾衣表現或因應衣物物料、負載量和脫水條件而有所不同。

降噪穩定 家居更寧靜 ｢自動平衡系統｣

洗衣機在運作時產生的震動和噪音往往影響日常休息。Smart Wash系列洗衣機內置的自動平衡系統，能在滾筒不平衡時自動調整並均勻筒內衣物的分佈，顯著減少洗衣機運行時的震動與噪音，同時亦有助提升洗衣機的穩定性和耐用性。

人性化設計 提升整體使用體驗

一般來說，日式洗衣機機身較高，滾筒較深，要取出濕重衣物都頗為吃力。Smart Wash系列洗衣機擁有寬闊的衣物投入口和相對較淺的滾筒設計，讓你無論是放入還是取出衣物都更加輕鬆方便。機蓋採用緩降式強化玻璃，不但防刮易潔、安全不夾手，其透明設計亦讓你可隨時監察機內洗衣狀態。另外，抽屜式的洗劑盒設計亦方便你倒入適量洗衣液與柔順劑，全面提升整體使用體驗 。

LTL 08SM00

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同場加映：日立「Eclipse系列」蒸氣護理前置式滾桶洗衣機 無憂潔淨體驗

日立「Eclipse系列」蒸氣護理前置式滾桶洗衣機，有齊洗衣型號BD-802HVOW(8公斤洗衣量)及2合1洗衣乾衣型號BD-D802HVOW (8公斤洗衣量; 5公斤乾衣量)，足夠一般家庭需要。觸控LED顯示屏呈斜面設計，直觀面板令操作更順心簡單。系列主打卓越的衣物衛生護理，其「抗菌護理程式」能以高溫洗滌，減少99.9%細菌³。更設有「蒸氣功能」⁴，在洗衣時加入蒸氣護理作深層清潔，令衣物清爽如新。針對香港的急促節奏，洗衣乾衣型號BD-D802HVOW更特設「一小時洗衣乾衣」功能。日立「Eclipse系列」蒸氣護理前置式滾桶洗衣機全部榮獲1級能源標籤及1級用水效益標籤，並享有2年全機及10年變頻摩打保用，是追求高效潔淨家庭的信心之選。

³ 測試條件：洗衣量達30%，溫度為90℃。

⁴ 水溫設置最低為60℃。

BD-D802HVOW

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（資料及相片由客戶提供）