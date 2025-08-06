北都AI盛事｜「One North創科AI夏令營」連結社區科技零距離

想讓小朋友在暑假輕鬆愉快地接觸AI與STEAM，同時增進親子感情？全港首個於北部都會區舉行、以AI為主題的大型暑期活動——「One North創科AI夏令營」已經登場，適合各年齡層的參加者零距離接觸最新科技。活動由信和集團旗下的「信和創意研發室」及The Spark主辦，並聯同朗壹廣場、香港社會創投基金等超過30個學界、初創及社福機構夥伴，於8月9及10日舉行。現場設有多個沉浸式科技體驗、AI生活應用展示和互動工作坊，大人和小朋友一同學習前沿科技，在玩樂中啟發對AI和STEAM的興趣，絕對不容錯過北都首個AI主題暑期盛事。



科技零距離！北都首個AI盛事登場

信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡女士(Melanie)表示，信和集團多年來致力推動創科發展，深信科技應融入生活，希望建立一個充滿活力的創科生態圈，而於去年進駐北都朗壹廣場的「信和創意研發室」及The Spark，正是將此理念帶入社區的核心基地。

Melanie表示：「我們希望藉著今次夏令營搭建一個平台，創造一個多方共贏的局面。我們深信科技不應是遙不可及的，而是能夠解決生活問題、連結人與人的工具。這次活動的核心目的，正是要將科創公司、社福機構與市民大眾連結起來，共同打破『創科事不關己』的迷思，讓每個人都能親身感受科技的樂趣。」

信和集團集團聯席董事黃永龍先生（左二）及香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生（左一）與參與活動的初創團隊互相交流。

這個夏令營不僅是一場科技展覽，更是一個連結社區的橋樑。信和特別與香港社會創投基金（SVhk）等夥伴合作，將創科體驗帶給北區的基層家庭、青少年及長者。郭女士補充道：「我們精心挑選了超過10間科創公司，確保他們的技術或理念能夠真正融入社區，並對社會議題有所承擔。我們發現，許多初創團隊，特別是年輕的大學生團隊，本身就充滿回饋社會的熱情，但往往缺乏與社區連結的渠道，而這次夏令營正正為他們提供了這個平台。」科創公司能直接接觸市民，了解真實需求；社福機構能為其服務的長者和青年引入新穎的科技體驗；而市民則能免費參與，打破隔閡。

Melanie強調，夏令營並非一次性活動，未來會持續舉辦類似活動。她希望將這個地方打造成一個「門口」，讓商界、社福界、學界和市民能在此持續相遇和合作，共同探索北部都會區發展更多可能性。

科技連結社區 為未來播下創新種子

香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生（Francis）形容，這個夏令營的意義，遠不止於一個週末活動，這次合作是「軟硬兼施」社區營造的生動實踐。

Francis表示：「我們一直強調『參與式發展』。當社會大眾都在談論北部都會區的『硬件』，例如各項基建和商業發展時，我們更關心『軟件』的建設——也就是人與人之間的連結、社區關係和社創精神。這次夏令營正是一個重要的起點，我們希望打破傳統由上而下的模式，邀請區內的居民，特別是基層家庭和青少年，一同來想像和構建自己社區的未來。透過這些有趣、零距離的科技體驗作為催化劑，我們希望能為北都播下一顆創新的種子，讓他們成為社區發展的真正參與者，而不僅僅是旁觀者。」

上天下海樣樣齊！沉浸式體驗區必玩推介

現場有一系列精心設計的多元體驗，其中，由初創公司華拓域科技有限公司 (VOTANIC) ，與香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小學部學生聯手創作的多感官沉浸式互動項目「VR海底世界」，絕對是必玩推介。參加者將瞬間潛入虛擬深海，要在60秒內閃避不斷湧來的海洋垃圾，過程緊張刺激，同時體會到海洋保育的重要性。

小學生利用VOTANIC的VR技術，創作出宣揚海洋保育的互動遊戲。

VOTANIC業務拓展經理鍾子南先生 (Manson) 解釋，VR技術在教育上的應用潛力無限：「我們的核心理念是『賦能用戶為更多人賦能』，目標是降低技術門檻，讓小學生也能設計出高質素的VR體驗，應用所知所學，從而將知識傳播給更多人。我們擔當『連結點』的角色，不僅提供易用的創作工具，更為學生提供平台，讓他們的作品能被公眾看見和體驗。當學生知道自己的創作能帶來真實影響時，那份成就感和學習動力是無可比擬的，這正是STEAM教育的精髓。」

有份參與創作的小學生代表趙沛妍同學 (Hailey)分享：「創作靈感來自我們在海灘和新聞中看到海洋被嚴重污染的景象，希望用一個好玩的遊戲來傳達保育訊息。雖然編程過程是最大的挑戰，但當我們最終完成作品，並看到大家玩得這麼投入時，真的感到非常開心和興奮！」

現場有不少家長與小孩試玩「AR智繪北都」，透過科技發掘元朗區的生態活力。

除了深海探險，大家還可以透過「AR智繪北都」探索元朗的陸地生態。這個由樂言社教育基金（ActPlus）驅動的遊戲，讓小朋友為香港濕地公園、南生圍的特色動物填色，再透過AR技術，讓紙上的畫作栩栩如生地「跳」出來，互動性極高。

香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生（左）、信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡女士（中）及樂言社教育基金項目總監白子喬先生（右），鼓勵北部都會區年輕人探索科技。

樂言社教育基金項目總監白子喬先生 (Paper)分享了他們如何引導年輕人將科技與社會議題結合：「我們機構的核心理念，是為資源較少的青年提供免費的數碼藝術培訓，幫助他們將創作發展為謀生技能。而『AR智繪北都』這個項目，正是一個絕佳的實踐機會。我們引導年輕人思考，如何將他們學到的AR技術，與自己關心的社區議題結合。」這次的設計就由一位居住在北區的年輕動畫師YY主力負責，她希望透過遊戲，將自己喜愛的南生圍和在地生態介紹給更多人，同時啟發下一代對環境保育的興趣。

此外，現場還有由初創公司LocoBike帶來的「VR北都騎行」，讓你安坐室內也能暢遊元朗單車徑；亦有能與AI機械人對弈的「AI 棋藝區」，以及考驗反應和體力的「跳格天地」互動地板，無論動靜皆宜，總有一款能啟發你的科技腦細胞。

親子齊動手！化身小工程師學STEAM

對於喜歡動手做的朋友，夏令營亦安排了充滿趣味的互動工作坊。由STEAM教育機構Big Bang Academy主理的「科創體驗日：小工程師的發電任務」，會帶領家庭一同製作手搖發電機和風力發電機，從實踐中學習能量轉換的科學原理。而微藻培植工作坊讓小朋友親手種植微藻，了解微藻在維持地球氣候平衡中的重要性，理解生物科技在環保上的應用。

Big Bang Academy 聯合創辦人及行政總裁唐蒨怡小姐期望消除知識上的不平等，為基層學童提供學習機會。

Big Bang Academy 聯合創辦人及行政總裁唐蒨怡小姐 (Sarah)分享了讓學習變得有趣的秘訣：「我們的課程是為現今的『Alpha世代』度身訂造的。這一代的孩子對環保等社會議題有著強烈的意識，並且極度偏好透過動手實踐來學習。所以我們的秘訣，就是將學習與『解決真實世界的問題』緊密連結。當小朋友親手從零到一製作出風力發電機，他們不只是在學習科學知識，更是在體驗如何用創意和科技去應對能源問題。這種賦予他們創造力和解難能力的學習模式，遠比單向的課堂講授更能點燃他們的熱情。」Sarah認為，科技發展迅速，容易造成知識上的不平等。透過與不同機構合作，為基層或來自過渡性房屋、較少接觸科技的學童提供「早期接觸」的機會，在他們心中種下熱愛科學的種子，讓他們明白科技並非遙不可及。

好動的朋友則絕不能錯過由初創公司LocoBike帶來的「VR北都騎行」，讓你安坐室內也能暢遊元朗單車徑。

「跳格天地」，由Reno VR Limited 研發的嶄新互動地板，將視覺藝術與感應科技完美結合，大家只需透過跑動和踩踏，就能觸發各種刺激好玩的遊戲和動態光影效果，考驗腦筋、反應和體力！

Seekr是一款專為視障人士設計的「智能眼睛」應用程式，旨在解決用戶日常「看見」與「閱讀」的難題。程式運用AI，用戶只需拍照，便能以語音獲取眼前場景的描述，或聆聽文件、餐牌上的文字內容，大大提升他們獨立生活的能力。

「One North創科AI夏令營」活動詳情：

日期：8月9日至10日（星期六及日）

地點：One North 朗壹廣場2座1樓The Spark及地面中庭

網站：請按此

(資料及部份相片由大會提供)