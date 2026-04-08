大航假期代言人張與辰獲封「霹靂州旅遊推薦官」深度遊馬來西亞

為進一步推廣馬來西亞霹靂州的旅遊資源，霹靂州旅遊局於4月6日在香港銅鑼灣香馥樓隆重舉行「霹靂州旅遊推薦官」頒授儀式暨記者招待會，正式委任著名藝人、大航假期代言人張與辰擔任「霹靂州旅遊推薦官」。作為張與辰的合作夥伴，大航假期全力支持是次推廣，並即場宣佈將於今年暑假推出「與辰放暑假」星級旅行團 （暫名），由張與辰親自與團友同遊，攜手帶領香港旅客發掘馬來西亞霹靂州獨一無二的自然、文化、美食與探險魅力。



張與辰細說「情侶恩愛」傳說及私房景點

記者會上，張與辰從霹靂州旅遊局州部長手中接過榮銜，並以「霹靂州旅遊達人」身份分享多個亮景點。他特別提到，安順斜塔（Leaning Tower of Teluk Intan）不僅是霹靂州地標，更因兼具報時鐘樓功能，比意大利比薩斜塔更有特色。他又推介有「雨城」美譽的太平湖，指當地因時常下雨，景色格外煙霧朦朧，湖畔散步極具浪漫氣氛，情侶到訪後會特別恩愛，笑言「大家一定要帶另一半去打卡」。此外，他更點名椰殼洞（Tempurung Cave）為必去探險勝地，形容洞內地下河與壯觀鐘乳石「絕對值得一遊」。

大航假期「與辰放暑假」星級旅行團（暫名）即日醞釀驚喜

配合是次推廣，大航假期正密鑼緊鼓籌備暑假出發的「與辰放暑假」星級旅行團 （暫名）。屆時張與辰將隨團出發，與團友親密互動，並親自介紹其私房景點。大航假期預告，行程將全面覆蓋馬來西亞、霹靂州多個精華景點及地道美食：

美食亮點

• 怡保芽菜雞：張與辰大讚「雞滑菜甜」，是遊霹靂州怡保不可或缺的地道美食。

• 怡保白咖啡：舊街場傳統烘焙工藝，香濃順滑。

• 叻沙及肉骨茶：經典馬來西亞風味，濃郁湯底令人回味無窮。

景點與體驗

• 安順斜塔：感受傾斜建築的獨特魅力，最佳打卡熱點。

• 太平湖（雨城）：情侶必到「恩愛打卡點」，撐傘漫步湖濱公園，欣賞雨中美景及百年雨樹。

• 椰殼洞：探索馬來西亞最長的石灰岩洞之一，體驗洞內河流涉水的探險樂趣。

• 凱利古堡：未完成的神秘古堡，充滿殖民歷史與靈異傳說。

• 怡保舊街場壁畫街、二奶巷、火車站：一站式感受復古與藝術氣息。

大航假期集團主席 陳燕萍女士：與辰放暑假，深度體驗

大航假期集團主席 陳燕萍女士表示：「我們非常高興代言人張與辰獲得馬來西亞霹靂州旅遊局的肯定。8月的『與辰同行～星級同行團』（暫名）將充分融入張與辰推介的獨家景點及美食，讓團友體驗最地道的馬來西亞。具體行程及開辦日期將於日內公佈，請密切留意大航假期官網及專頁。」

記者會現場氣氛熱烈 張與辰邀媒體同遊

張與辰在採訪環節中笑言：「好希望今年暑假可以由我這位土生土長的馬來西人，帶同團友一齊去我家鄉食芽菜雞」。霹靂州旅遊局代表強調，期望透過與大航假期及張與辰的三方合作，吸引更多香港旅客前往霹靂州，體驗一趟「美食、探險、浪漫」之旅。

關於大航假期

大航假期成立於2003年，23年來始終秉承「用心服務，感動客人每一刻」的企業宗旨，堅守初心、以客為尊。憑藉穩健的品牌形象與深厚的服務文化，贏得廣大顧客的高度認可。業務範圍由中國短線出發，逐步拓展至中國長線、全球航線、郵輪、獨立包團及自由行套票等領域，致力為香港市民提供全方位、多元化的優質旅遊產品。詳情可參閱官方網站：https://bigline.hk，相關馬來西亞線路請見：https://bl01.co/T0Teh。

（資料及相片由客戶提供）