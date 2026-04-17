食玩假期誠邀鍾鎮濤、趙浚承 5 月 23 日惠州開演唱會

《萬眾同歡音樂Party》純玩團 熱烈登場 開啟歡樂回憶之旅



【惠州，2026 年 5 月 23 日】「B 哥哥」鍾鎮濤將聯同《中年好聲音》歌手趙浚承，於惠州惠陽體育會展中心舉行《萬眾同歡音樂 Party》，與樂迷一同高歌共聚，締造一個滿載回憶與笑聲的音樂盛會。

作為溫拿樂隊主音的鍾鎮濤，久未於大型演唱會亮相，他的經典名曲如《讓一切隨風》至今仍深入人心。今次食玩假期特別邀得 B 哥哥登場，相信歌迷定必興奮不已！加上《中年好聲音》人氣歌手趙浚承同台，兩位實力唱將勢必火花四濺，為觀眾呈獻一場驚喜滿滿的音樂派對。

食玩假期特別推出純玩1/ 2/3 天團，於 5 月 22 或 23 日出發，輕鬆暢遊惠州。2/3 天團重點行程結合音樂、住宿與美食體驗，包括入住五星級惠陽半島格蘭雲天國際酒店享用自助晚餐、惠東雙月灣海鮮宴、惠州城市漫步等精選活動，專為熱愛音樂與旅遊的朋友打造。

「鍾鎮濤 × 趙浚承《萬眾同歡音樂 Party》」共設超過 10 款行程選擇，讓每位樂迷都能找到最適合自己的歡樂旅程！

活動名稱：鍾鎮濤 趙浚承《萬眾同歡音樂Party》

日期：2026 年 5 月 23 日

地點：惠州

出發日期：2026 年 5 月 22 日或 5 月 23 日

報名熱線：3721 3211

WhatsApp：8402 6762

網站：www.eplay.hk

行程連結：https://tinyurl.com/5u84s94x

「鍾鎮濤 × 趙浚承《萬眾同歡音樂 Party》」旅程

鍾鎮濤 趙浚承《萬眾同歡音樂Party》純玩1/ 2/3 天團，$499起

（資料由及相片由客戶提供）