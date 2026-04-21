新鏈接•心共融•興未來！首條“港珠宜居置業巴士專線”雙向開通

2026年4月17日，在珠海市委市政府領導下，珠海市住房和城鄉建設局、市國資委、市交通運輸局、市商務局共同推動的“港珠直通巴士專線開通儀式”在珠海金灣華發商都星月廣場圓滿舉行。珠海市住房和城鄉建設局、市國資委、市交通運輸局、市商務局等相關單位負責人出席儀式，華發股份、珠光城市開發集團、珠海興格城市發展有限公司等企業代表，以及環島中港通旅運、珠海港粵汽車運輸等運營方代表共同見證了這一跨境交通配套升級的重要時刻。



儀式上，珠海市住房和城鄉建設局副局長張軍靈表示，本次專線開通旨在持續完善大灣區“一小時生活圈”的跨境交通配套、助力香港居民在珠置業安家，也標誌著港珠跨境交通配套迎來全域升級，成為粵港澳大灣區基礎設施 “硬聯通”、民生服務 “軟聯通” 深度融合的生動實踐。

港珠聯動升級 雙城生活“一站式直達”

自 “港車北上”“粵車南下” 政策持續深化以來，港珠兩地時空距離進一步壓縮，“香港工作、珠海生活”“珠海度假、香港消費” 的雙城模式愈發成熟。而本次置業直通巴士的雙向開通，精准聚焦跨境置業核心需求，徹底解決港人北上看房路途輾轉、耗時過長的痛點，讓跨境置業、雙城生活實現“一站式直達”。

這條專線不只是便捷的交通載體，更全方位覆蓋港人從置業到安居的全週期需求，真正做到惠民利民。在看房階段，港人可搭乘專線當日往返珠海，輕鬆走訪多個樓盤，簽約、辦貸、繳稅等手續均可分次高效辦理，無需長期請假或異地住宿；入住之後，平日坐巴士過橋上班，週末坐巴士回珠海放鬆，大大降低了港人往返珠海的時間成本與出行門檻；跨境巴士的開通，更讓港人可隨時往返珠海打理房產、自住度假或出租運營，真正實現 “買得方便、住得舒心、管得省心”。

線路全指南 便捷暢行港珠雙城

本次巴士採用雙向對開模式，全程約 2.5 小時，每日 2 班固定班次，通關執行 “人車分離” 流程，旅客完成查驗後即可重新乘車，高效銜接兩地出行。

巴士票價為單程票價 150 元 / 人，雙程280元 / 人，3歲以內兒童單程20元 / 人，雙程40元 / 人。此外，購票方式非常便捷，乘客可通過門市、官網、小程式全管道可購票，站點設有購票二維碼並安排工作人員現場服務。

專線珠海方向設置十字門華發商都、金灣華發商都、斗門萬達廣場三個站點，經港珠澳大橋珠海口岸直達香港；香港方向覆蓋沙田、大圍、荃灣德海街、尖沙咀中港城、圓方、太子上海街等核心站點，通關後依次抵達珠海十字門中央商務區、金灣航空新城、斗門三大核心板塊，串聯華發、珠光、興格等開發商旗下多個品質樓盤。港人可搭乘專線實地考察，感受片區發展活力，滿足濱海安居、養老置業、資產配置等多元需求，實現跨境看房置業當日往返。

港人置業熱潮湧動 暖心服務構築融城家園

如今港人赴珠置業已從單一資產配置，轉向宜居安居、雙城通勤、康養生活的綜合需求，更看重片區成熟度、居住品質與專屬服務。在港人置業的熱門區域中，十字門中央商務區、金灣航空新城憑藉完善配套與發展潛力，成為首選板塊，斗門以其高性價比，生活環境優美，煙火氣十足也備受港人青睞，三大板塊人居配套成熟、生活氛圍濃厚，一站式滿足港人國際化居住、休閒、通勤需求。

依託板塊優勢與宜居屬性，片區標杆專案備受港人青睞，部分專案港人置業占比已達到50%以上。為進一步惠及港人、助力港人紮根珠海，後續珠海市各大房地產企業將推出更多針對港人置業的專屬惠港福利，敬請港人朋友期待。

港珠融合“黃金紐帶” 雙城生活再升級

港珠首條置業直通巴士的雙向開通，進一步打通了港人北上置業的便捷通道，讓雙城生活、跨境置業的體驗感全面提升。不僅是珠海與香港深化協同發展的重要實踐，更是粵港澳大灣區 “一小時生活圈” 從構想變為現實的生動縮影。

未來，隨著港珠兩地交通配套持續完善、通關服務不斷優化，這條置業直通巴士將持續賦能雙城生活，助力更多港人圓夢安居珠海。

(資料及相片由客戶提供)