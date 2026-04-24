五一前夕提前「血拼」香港零售業提前感受經濟升級熱浪

五一黃金周即將展開，政府預計今年內地旅客經海陸空各口岸入境香港的人數將高達98萬人次，較去年同期增加7%。旅遊業監管局與業界同時估計，黃金周期間約有770個旅行團抵港。



雖然距離五一還有數天，但尖沙咀、旺角等核心購物區已率先出現旺場。不少網民發現，有旅客提早拖著大型行李箱來港掃貨，場面熱鬧。

一對男女旅客在店鋪門外整理行李箱

網上流傳的照片顯示，旺角一帶的連鎖個人護理及日用品店門外人潮明顯增加，旅客滿手提著各式「戰利品」。更有旅客直接在店外將大量保健品及中成藥品打包裝箱。其中一對男女旅客一次購入近滿一個行李箱的安宮牛黃丸，價值不菲。

旅客滿手捧著「戰利品」

有旅客更在店外將選購的大量各類保健及中成藥品裝箱。其中一對男女旅客更購買近滿一個行李箱的安宮牛黃丸，估計價值不菲。

一對旅客購買近滿一個行李箱的安宮牛黃丸及其他保健品

有旅客指：「特意提前過來，就是為了避開五一期間的人擠人。」他笑稱，此行主要是替家中長輩和朋友代購保健品，「每次來香港都會受託買安宮牛黃丸，給長輩日常調理三高或者作為救急備用。」另一名旅客補充，近年在內地社交平台及香港時事新聞看到不少推薦，加上香港對註冊中成藥有嚴格監管，品質可靠，因此高端中成藥已成為他們每次來港的必買項目。

高端中成藥「安宮牛黃丸」成為旅客熱捧項目

隨著五一黃金周逐步逼近，加上本港零售商戶推出多項優惠，商業區已提前注入活力。零售業界普遍希望，今次黃金周會進一步推高整體消費力，更會同步帶動周邊餐飲及酒店業的生意。

（資料及相片由客戶提供）