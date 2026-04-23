名氣家爐具「舊換新」多重賞 額外免費送抽油煙機價值高達$2,260

名氣家旗下煤氣爐具向來以耐用見稱，但日子久了難免想換換新款。為回應大眾想為爐具換新裝的需求，名氣家推出爐具舊換新優惠，將舊爐直接變現金折扣。由即日起，凡購買 TGC 或 SIMPA 煮食爐或熱水爐，即可透過爐具舊換新優惠，享高達$600 的爐具折扣優惠或免費送抽油煙機一部^，令舊機變得更價值，亦可升級至效能更高、安全性更佳的新型煤氣爐具，進一步提升廚房設備水平。



爐具舊換新優惠1 - 適用於非名氣家旗下品牌之舊煮食爐

凡以非TGC或SIMPA品牌之煤氣煮食爐換新爐(單頭爐除外)，即可免費獲贈 SWZR721(W) 抽油煙機或享有高達$600現金折扣^，同時更送$300好氣FUN電子現金券。

爐具舊換新優惠2 - 適用於名氣家旗下品牌之舊煮食爐 / 熱水爐

凡以TGC或SIMPA舊有煮食爐或熱水爐換新，即享指定折扣優惠及$300好氣FUN電子現金券。

爐具舊換新優惠3 - 適用於電磁爐及電陶爐

凡以電磁爐或電陶爐更換新煤氣煮食爐，即可享6折優惠及送$300好氣FUN電子現金券。

爐具舊換新優惠4 - 適用於電熱水爐

凡以電熱水爐更換煤氣熱水爐，即可享75折優惠及送$300好氣FUN電子現金券。

TGC煤氣煮食爐推介

TGC 「極炎火」嵌入式平面爐MEGA-i2

具備高達 6千瓦超強火力，除了配備獨立芯火，讓用戶能夠精準控制烹調溫度，更可支援雙爐頭同步定時煮食，預校設定自動熄火時間。用戶更可透過手機APP隨時遙距緊急熄火，既安全又節能。

TGC 智依時煮飯寶RJH3HRM

爐頭火力最高可達6千瓦，鑊氣更旺更強勁，輕鬆炒出色香味俱全的菜式。除內置明火自動煮飯功能，更特設智能爐頭，同時兼備沸水、蒸煮及煎炸程式，入廚從此更得輕易簡單。

TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐NSW14 /16HD

不僅外形纖巧時尚，且設有環保模式，一鍵控制每分鐘9公升的出水量，無需配置節能花灑，已可達至環保慳水。連接手機APP更可遙距預設個人專屬水溫，完美照顧全家人不同的沐浴習慣，亦可監察熱水爐的用氣及出水量，助你實踐節能環保生活。

即日起至2026年4月30。優惠期有限，欲購從速！

*優惠受條款及細則約束 ^ 優惠只適用於非名氣家旗下品牌之舊煮食爐換新

（資料及相片由客戶提供）