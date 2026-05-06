第一金榮譽贊助MoneyFest·Asia 2026 奪「最值得信賴交易商」大獎

由上海《理財週刊》主辦、第一金榮譽贊助的「MoneyFest·Asia 2026 香港國際財富管理與金融投資論壇」已於4月25及26日一連兩天於本港舉行 。是次盛事匯聚全球金融領袖及經濟學家，深入探討人工智能、黃金投資及全球資產配置等議題，展現香港國際金融中心的戰略地位 。



兩大獎項加身 合規實力獲業界肯定

第一金在論壇期間表現亮眼，憑藉嚴格遵守監管規範及客戶資金安全等優勢，榮獲大會頒發「最值得信賴交易商」大獎 。同時，其金融分析師亦憑藉卓越的市場研究能力，奪得「優秀分析師大獎」 。

第一金合夥人於演講中指出，在現代投資組合中，黃金不僅是避險資產，透過合規且技術領先的平台，更能發揮對沖通脹及優化回報的多元功能 。

名家雲集 探討AI時代投資策略

論壇首日由香港黃金交易所副主席李惟宏（JP）致辭，為活動注入官方及政界視角 。 論壇中著名經濟學家付鵬以「全要素生產力的AI時代」為題，分析金融投資應對策略 。

珠寶區成焦點 展現品牌軟硬實力

論壇前的歡迎酒會由第一金與第一金鋪聯合主辦，並獲香港黃金交易所主席張德熙博士親臨致辭支持 。現場設有珠寶展示區，由專業模特兒展示第一金鋪及交易所的一系列投資級金銀條及奢華黃金首飾 。

關於第一金： 成立於1991年，為香港黃金交易所AA類成員（編號114），提供專業金銀買賣服務 。旗下品牌「第一金鋪」則專注於實物金銀產品及珠寶零售，結合投資與工藝 。

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