即搶春季購物節電子優惠券　現場玩攤位遊戲再贏禮物

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-03-29 10:59

還未想好復活節長假期有甚麼節目？一個可以掃筍貨、又有遊戲玩、還有禮物收的主意能滿足你嗎？心動的話，就來春季購物節吧！今年香港01成為大會的指定休閒生活平台，特別為大家網羅各式平靚正優惠，讓你可搶先換領電子優惠券到現場大買特買；我們更於現場設置攤位遊戲，完成可賺「01積分」、即場換街市現金券及其他精選禮物，你怎能錯過呢？

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第18屆春季購物節將於4月2日起，一連四日，於灣仔香港會議展覽中心舉行。雖然早前受疫情影響延期，但今次展覽依然雲集美食、防疫清潔用品、家居及電子產品等商戶，並為大家準備大量精美又平宜的商品，保證讓你買得暢快開懷！而《香港01》作為今年大會的指定休閒生活平台，更特別為各位「01會員」網羅各式平靚正優惠，讓大家以至筍價到現場掃貨。各位讀者只要立即登記成為「01會員」，就可到活動網頁，搶先換領逾2000張免費電子優惠券，萬勿錯過啊！

於春季購物節的《香港01》推廣攤位登記會員及參加遊戲，可換領精美禮品。

同時，我們於現場亦設置了推廣攤位（攤位編號：3W14及3W16），即場下載香港01App及登記做會員，除了可參加刺激的攤位遊戲外，完成遊戲更可獲得588「01積分」、並可即場以400分換領精選禮物一份，包括領展鮮活街市$25現金券、英國製造椰子植物奶、海天堂龜苓膏現金券或精美Craftholic卡通餐盒。禮物數量有限，換完即止。