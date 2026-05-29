酷熱天恩物！大金冷氣用心創造更好的空氣　為你打造完美恆溫空間

香港的夏天總是又濕又熱，對於有小朋友和毛孩的家庭來說，開冷氣絕對是一門學問。風力太大，冷風直吹小朋友容易「冷親」；只開抽濕模式，又會令室內溫度過低；平時外出留毛孩獨自在家，關冷氣又擔心空氣不流通、細菌滋生甚至中暑。大金冷氣了解香港普遍家居需要，推出多款具先進技術的R32分體式冷氣產品，有無需搭棚的420系列、特別設計面板避免冷氣直吹的康達氣流系列，亦有可以隨室內設計更換面板顏色FTXJ risora 系列，全線都使用R32 環保雪種，環保又慳電。



今個夏天，大金冷氣為大家送上夏日限定優惠「酷熱有大金！舒適送安心」保用升級優惠，優惠期內購買並登記，即享2年全機及5年壓縮機保用及送1年搭棚自選保障計劃。

告別「冷氣病」！康達氣流讓冷風不再直吹

很多父母最怕冷氣風直吹小朋友或長輩，引發身體不適。大金的FTXP及FTKP康達氣流系列（變頻冷暖及淨冷掛牆分體機）正好針對處理這個問題。系列應用康達效應，特殊面板設計能改變氣流方向。冷氣會沿康達面板向上吹，帶走天花板熱能，送風距離特長，帶來更恆溫舒適的體驗。冷氣流會均勻下沉至整個房間，避免冷風直吹人體，即便是長方型房間亦可達到恆溫效果。

除濕不降溫！香港回南天專屬的「溫濕雙控」

香港春夏季濕度極高，一般冷氣的抽濕模式容易導致溫度過冷，令人感到不適。大金的FTXJ risora系列及FTXP、FTKP康達氣流系列均配備了「Hybrid Cooling溫濕雙控技術」。該技術能精準控制雪種流量及溫度，混合室內溫度並配合濕度感應。這項技術做到「除濕不降溫」，並保持室溫波動在±0.5℃範圍內。這兩個系列更標配Wi-Fi智能控制功能，連接Daikin Advance 應用程式即可用行動裝置控制冷氣，主人就算外出，也能隨時隨地為留守家中的寵物調節最舒適的環境。

自潔淨與閃流放電技術 守護全家健康

有寵物或幼童的家庭，特別注重室內空氣清新與除菌效能。FTXJ及FTXP系列配備了「DryShock除菌清潔技術」。技術透過製冷降溫製造冷凝水，排走熱交換器表面的灰塵污垢，再利用供暖送風方式降低室內機濕度並烘乾，有效殺滅細菌並改善空氣質素。大金亦有室外機高度只有420mm或以下的FTXD／FTKD R32 420變頻系列，適合香港窄細窗台，安裝無需搭棚（需視乎實際情況）。R32 420系列配備了Gin-ION銀離子濾網，能有效滅活病毒。當中的FTXD 420冷暖系列更內置大金獨家閃流放電（Streamer）技術。閃流放電能釋放高速電子分解有害化學物質，其分解能力換算為熱能相當於高達約100,000℃的高溫，有效滅活99.9%以上新型冠狀病毒。

融入家居美學與夏日限時升級保障

除了強大的功能外，冷氣機的外觀同樣是建立理想家居的重要一環。FTXJ risora系列擁有僅185mm（約為手掌長度）的纖薄機身，提供2種室內機身顏色以及10種面板顏色供自由搭配，而且risora由一匹至兩匹半室內機都是相同體積，讓冷氣機更容易配合室內設計展現個性。該系列更榮獲Good Design Award及reddot design award等多項國際設計獎項。

為了讓顧客更安心，在即日至9月30日期間，凡購買大金全線家用分體機系列，即可尊享「大金倍安心」三重升級禮遇。禮遇包括2年全機保用、5年壓縮機保用，以及1年免費搭棚自選保障計劃（原價HK$350，只適用於香港特別行政區）。在購買前，一家大細亦可親臨大金冷氣體驗館，親身感受並由資深團隊分析家居環境，推薦最佳配置，避免買錯機種的困擾。

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