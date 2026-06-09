舊居大改造！柴灣杏翠苑645呎單位　變身現代日式禪風安樂窩

訂造傢俬品牌「家匠TMF」近日推出了十週年全新宣傳短片，以「家匠陪你走過十年」為主題。影片中那個溫馨感十足、完美配合一家人生活節奏的家居，原來拍攝場地並非在影樓搭景，而是一個真實的「客戶大改造」個案！置業固然是人生大事，但在有限的居住空間中，如何透過靈活的空間規劃與訂造傢俬，將家居功能無限放大？這次帶大家走入這個位於柴灣的真實單位，拆解空間管理專家的設計細節。



「家匠TMF」近日推出了十週年全新宣傳短片，以「家匠陪你走過十年」為主題。影片中溫馨感十足的家居，原來拍攝場地並非在影樓搭景，而是一個真實的「客戶大改造」個案。

柴灣杏翠苑645呎單位大改造！以「現代日式禪風」為主調

這個位於柴灣杏翠苑的單位面積為645呎，住著兩位屋主。設計團隊為單位定下了「現代日式禪風」的主調。一入門口的玄關位，利用圓弧邊角與淺木色材質減輕壓迫感，懸浮式鞋櫃底部預留了空間放置日常通勤鞋，配搭無縫銜接的掛衣區及換鞋座位，實用又俐落。

設計團隊為柴灣杏翠苑的單位定下了「現代日式禪風」的主調，一入門口的玄關位，利用圓弧邊角與淺木色材質減輕壓迫感，懸浮式鞋櫃底部預留了空間放置日常通勤鞋。

走到客飯廳，木條子特色牆為客廳增添了立體質感。最巧妙的是那張掛牆摺疊餐枱，平時完美隱藏於牆面，使用時只需垂直下拉展開，即可容納多人用餐，完全不佔據日常活動空間。電視櫃同樣採用懸浮式設計，不但營造出輕盈感，更貼心地為掃地機器人預留了空間。

多功能客房有何設計巧思？娛樂與寵物空間完美結合

單位最具心思的設計，絕對是位於客廳一隅的多功能客房。設計團隊透過地台結合優雅的長虹玻璃趟門，劃分出一個兼具通透感與隱私的輕隔間。

單位最具心思的設計，絕對是位於客廳一隅的多功能客房。設計團隊透過地台結合優雅的長虹玻璃趟門，劃分出一個兼具通透感與隱私的輕隔間。可隨日常需要，變成茶室、娛樂天地，甚至臨時客房。

這個空間的靈活度極高：中央設置了電動升降茶几，將枱面升起，這裡便是一隅靜謐的茶室，甚至可以放上麻雀板變成娛樂天地；若有親友留宿，只需將枱面降下並鋪上床墊，就能瞬間轉換成臨時客房。更令人驚喜的是，地台下方還特別為家中的毛孩打造了專屬寵物空間，完美照顧到人寵共居的需要。

地台下方還特別為家中的毛孩打造了專屬寵物空間，完美照顧到人寵共居的需要。

訂造傢俬如何善用睡房收納空間？衣櫃化身實用軟隔斷

對於衣服和雜物較多的屋主來說，主臥室收納空間可謂用盡每一吋空間。設計採用了油壓地台床，提供龐大的底層儲物空間之餘，連步上地台的樓梯也貼心地兼具收納抽屜功能。

主臥室的設計採用了油壓地台床，提供龐大的底層儲物空間之餘，連步上地台的樓梯也貼心地兼具收納抽屜功能。

為了在有限的空間內劃分出睡眠、辦公與梳妝區，設計師巧妙地以衣櫃作為軟隔斷，特別選用長虹玻璃門，半透光的質感亦大大提升了房內的通透感。

為了在有限的空間內劃分出睡眠、辦公與梳妝區，設計師巧妙地以衣櫃作為軟隔斷，既實用又能明確區分功能區。衣櫃特別選用長虹玻璃門，在保持衣物隱私之餘，半透光的質感亦大大提升了房內的通透感。房內的梳妝檯採用了隱藏式設計，拉開後內置鏡子與儲物空間，將梳妝、儲物、座椅三合一，平時收起即可保持視覺整潔。

十週年限時無門檻9折 親臨沙田全新概念店 規劃專屬空間方案

好的設計，能將數百呎的單位轉化為美滿的家居生活。由實惠集團創立的「家匠TMF」，自2016年成立至今，十年間一直將「以人為本」的理念完美融入空間設計之中。為了讓屋主在訂造傢俬時更安心，品牌特別著重其核心承諾「五大服務保證」，包括24小時網上進度追蹤、簽署審圖後翌日起計30天送貨保證、1對1貼心技術售後服務、長達20年結構保養，以及200%雙重品質鑒定保證，由專業團隊嚴謹把關每一個細節。

不論你是準備新居入伙的準業主，還是正計劃翻新舊居的家庭，「家匠TMF」都能為你度身訂造最合適的空間方案。全新訂造傢俬概念店亦已進駐沙田HomeSquare，非常適合大家親臨現場，讓家匠TMF專員為你進行免費設計諮詢。記得把握十週年限時優惠，由即日起至2026年6月30日，訂造傢俬即享無門檻9折優惠！

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