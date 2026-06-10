第五屆「香港潮州節」圓滿成功

2026年6月5日至9日，以「潮味薈萃」為主題的第五屆「香港潮州節」順利舉行，有效帶動香港市民消費氣氛。本屆活動美食攤位數量為歷屆之最，節目安排貼近大眾，內容豐富多樣。活動現場人山人海，不少市民扶老攜幼前來遊玩品嘗，各攤位前摩肩接踵，滿載歡樂氣息。據不完全統計，本屆活動總人流量較上一屆增幅超過20%。



香港特區政府、香港中聯辦、廣東省及潮汕四市等相關部門領導蒞臨開幕式、閉幕式擔任主禮嘉賓，對「香港潮州節」的舉辦表示高度重視與支持，盛讚潮汕文化底蘊深厚、潮汕美食風味獨特。此外，還有數十家媒體機構的近百位記者對活動進行了全方位的宣傳報道，點讚數量超過百萬人次。

6月9日下午，香港潮屬社團總會（簡稱「潮總」）舉行了隆重的閉幕儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政事務總署署長杜潔麗等出席主禮。

胡定旭主席、林建岳監事會副主席、楊玳詩副主席兼籌委會主席致送感謝狀予支持機構香港特區政府文化體育及旅遊局羅淑佩局長

潮總主席胡定旭，監事會副主席林建岳，永遠名譽主席許學之、陳幼南，首席會長高佩璇，名譽會長陳強、鄭錦鐘，常務副主席莊學海、陳愛菁、胡炎松，副主席兼第五屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩，副主席陳欣耀、李志強、陳誠傑、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮，名譽副主席吳哲歆、鄭敬凱，榮譽顧問紀明寶、周小松，名譽顧問胡池，常務會董史立德、余秋偉、吳茂松、張少鵬、章曼琪、陳蕙婷，會董史佩加、杜之克、林月萍、許平川、連馨莉、蔡德理、劉藝冰、謝燕娜、羅偉武，總幹事林梅，主任羅思彬以及籌委會全體成員等出席。

港潮屬社團總會胡定旭主席致辭

香港潮屬社團總會副主席兼籌委會主席楊玳詩宣佈大會閉幕

胡定旭主席在閉幕致辭中全面總結了本屆潮州節的豐碩成果。他指出，第五屆「香港潮州節」廣受歡迎和讚賞，點讚率不斷刷新紀錄，極大鼓舞了潮總全體同仁乃至廣大香港潮籍鄉親。大家為潮州節受到如此熱烈的歡迎感到由衷高興。胡定旭主席感謝香港特區政府、廣東省和潮汕四市相關部門以及各大媒體機構的大力支持，亦感謝46個屬會、籌委會全體成員的齊心協力，以及各參展單位和廣大市民的共同參與。他介紹，潮州節後，潮總亦將舉辦《給阿嬤的情書》香港首映禮、盂蘭文化節等活動，繼續凝聚廣大潮籍鄉親力量，傳承弘揚中華優秀傳統文化，向社會傳遞正能量。

羅淑佩局長在致辭中首先肯定第五屆「香港潮州節」為期五日所取得的成效，亦肯定潮州節活化傳統文化、凝聚潮汕鄉親、促進交流合作、弘揚中華文化的多元價值。她介紹，香港特區政府的文化政策其中一個重點正是弘揚中華傳統優秀文化，當中包括推廣嶺南文化特色，推動非遺保護和傳承工作。今次「香港潮州節」帶著豐碩成果順利完結，體現出香港作為「中外文化藝術交流中心」的獨特角色，以及民間團體的參與在弘揚中華文化上的重要性。同時，她結合「香港非遺月」「中華文化節」系列文旅活動，誠邀大家積極參與，繼續感受中華文化歷久彌新的魅力。

文化體育及旅遊局羅淑佩局長致辭

楊玳詩副主席兼籌委會主席宣佈閉幕，她首先衷心感謝潮總胡定旭主席及一眾首長的信任與支持，感謝香港特區政府及家鄉各級政府的鼎力扶持，亦感謝各位嘉賓、廣大市民和鄉親，以及參展商的積極參與。她表示，此次潮州節為自己帶來許多寶貴的經歷與美好回憶。最後，她正式宣布，第五屆「香港潮州節」圓滿落幕，並再次向所有參與者致以誠摯謝意。

閉幕式當天，還舉辦了由國際潮團總會執行主席、國際潮籍博士聯合會會長陳幼南博士，國際潮團總會常務理事、香港潮屬社團總會主席胡定旭院士擔任主講嘉賓的「潮商黃頁講座」；潮總常務副主席胡炎松作「潮州節文化知多D」專題講座；潮總青年委員會和婦女委員會成員合唱《明日恩典》歌曲等。

活動期間，保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東等分別蒞臨現場支持。

第五屆「香港潮州節」歷時五日，以主題化、層次化的活動架構，系統性展示潮汕非物質文化遺產與人文底蘊，實現傳統文化傳承與城市文娛盛事的深度融合。本屆活動每日設置特色主題，各有側重、相得益彰：開幕日以青獅、英歌舞等國家級非遺展演、影藝嘉賓互动與多元文藝演出，拉開文化盛事序幕；青年日聚焦青年群體，以潮流演藝搭配傳統樂舞、戲曲展演，賦予潮文化青春活力；家庭日主打沉浸式親子體驗，涵蓋工夫茶、僑批文化、潮菜展示、托米比賽等特色活動，普及潮汕民俗文化；潮劇日集中呈現經典潮劇劇目，深耕傳統戲曲文化傳承；閉幕日通過文化講座、致敬頒獎及儀式活動，總結成果、圓滿收官。整體活動兼容傳統與創新、儀式與大眾、文化與科普，有效凝聚鄉情、傳播中華優秀傳統文化，豐富香港文旅內涵。

第五屆「香港潮州節」得到特區政府各相關部門和中聯辦的關懷與支持，由香港潮屬社團總會主辦，香港特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會為支持機構，粵東四市海外聯誼會、潮州市公共外交協會合辦，潮總各屬會協辦。開幕式邀請了香港特區政府政務司司長陳國基，中聯辦社團聯絡部部長蘇玉軍，香港特區行政會議召集人葉劉淑儀，廣東省委統戰部副部長黃育振，香港特區入境事務處處長郭俊峯，中央統戰部三局五處處長李耿魏，香港創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，商務及經濟發展局副局長陳百里，政制及內地事務局副局長胡健民，民政及青年事務局副局長梁宏正，國際潮團總會執行主席陳幼南，汕頭市委常委、統戰部部長蔡永明，潮州市委常委、統戰部部長莊宋太，揭陽市委常委、統戰部部長姚麗璇，汕尾市委常委、統戰部部長吳偉達等主禮，以及由楊玳詩副主席帶領的籌委會工作小組，經過大半年的周詳策劃，還有各參展商、各個表演團體、各位義工及秘書處的辛勤付出，獲得了圓滿成功。

（資料及相片由香港潮屬社團提供）