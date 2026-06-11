DETERMINANT太古城新店開幕　皇牌全棉免燙商務恤衫演繹男士魅力

燙衫的矛盾，好多穿恤衫的男生大概都領悟過。經歷每日起身梳洗後，匆忙拿出熨斗，準備妥當後，對著摺痕反覆來回熨燙。繁瑣的步驟，尚未踏出家門，卻已消耗不少精力。本地男裝品牌DETERMINANT近日進駐太古城開設全新概念店，並以100%全棉免燙商務恤衫創造出「61分鐘的哲學」，不再需要「5個必學專業級燙恤衫技巧」或「3招懶人恤衫除皺法」，在已經非常緊密的生活節奏中，給自己「Live Wrinkle-Free」的餘裕和從容。



全新概念店 注入傳統天然染色工藝

DETERMINANT太古城新店就以「水」為靈感，並借用了傳統天然染色工藝的蔚藍色調，以及柔和木色調作為店舖的空間語言，再以一面藍色背景的「恤衫牆」展現品牌在襯衫工藝領域的專業，同時保留衣物應有的匠心與溫度。

DETERMINANT太古城全新概念店以傳統天然染色工藝的蔚藍色調為主題。

店內亦可找到各式休閒上身和褲裝。

店內一面藍色背景的「恤衫牆」展現品牌在襯衫工藝領域的專業，同時保留衣物應有的匠心與溫度。

把1分鐘留給從容

DETERMINANT太古城新店又以皇牌「100% 全棉免燙商務恤衫」創造了全新的「61分鐘的哲學」主題，嘗試由日常穿著出發，重新演繹俐落、從容與質感之間的關係。當中的「第61分鐘」並不是抽象的生活哲學，而是產品功能給予的真實體驗。當一件恤衫能夠減少打理所需的時間與心力，男士再毋須將注意力耗費在皺褶與整理之上，而是將這份餘裕留給工作表現，又或者其他值得享受的生活小細節。

皇牌100%全棉免燙系列回應男士需要

說回人氣「100%全棉免燙商務恤衫系列」，除了出色的免皺功能，其他細節位一樣貼心。這款恤衫主打由領口至縫線都能維持挺身狀態，又能同時兼顧柔軟、透氣與耐穿表現，將功能性與穿着質感結合起來。

另外，系列的面料一樣講究，加入了80支雙股紗高密度織法、壓膠加固工藝及5A級抗菌防護，夏天穿著不怕因出汗而容易發出難聞氣味，迫車迫升降機也不會尷尬。全棉免燙商務恤衫系列備有「免燙精細牛津紡商務襯衫」和「免燙斜紋商務襯衫」，輕易搭配出不同格調。

免燙斜紋淺藍色商務襯衫 $398

免燙斜紋冰藍色商務襯衫 $398

就算經過一日工作，「100%全棉免燙商務恤衫系列」裇衫依然保持筆挺，讓你由內到外保持自信。

DETERMINANT品牌代言人謝霆鋒演繹皇牌100%全棉免燙商務恤衫系列。

太古新店獨家優惠 送咖啡杯套裝

為慶祝最新概念店開幕，DETERMINANT太古城店於6月12至21日推出精選產品8折優惠，店內購買任何恤衫商品，即可獲贈咖啡杯套裝一份。以下時間到新店還有一系列限定活動：

Coffee Capsule Giveaway

6月15及22日（13:00–15:00）

登記會員可獲贈咖啡膠囊一份

Father’s Day Ice Cream Giveaway

6月20及21日（14:00–17:00）

登記會員即享免費雪糕一份

DETERMINANT網店亦同步推出獨家年中優惠購買精選產品，絕對是入手優質恤衫的大好機會！

（資料及相片由客戶提供）