熱到爆狂開冷氣電費高昂？3大精明揀機貼士「慳電之王」曝光！

受全球暖化與厄爾尼諾現象雙重夾擊，天文台預料今年夏季香港氣溫將「高於正常」。面對長開冷氣的剛性需求，加上國際燃油價格上漲引發的電費加價壓力，市民如何在保持舒適的同時減輕荷包壓力？本文整理出多個選購節能冷氣機的小貼士，及舒適與省電兼備的冷氣機品牌推薦，讓大家能以最省電的方式度過炎炎夏日，同時我們亦提供多個使用冷氣機的慳電方法，幫大家慳電費慳到盡！



貼士1：認準「1級能源標籤」+「變頻技術」省電40%！

冷氣機的能源效益直接影響電費開支。參考香港機電工程署的標準，選購榮獲「1級能源標籤」的電器最為省電。簡單而言，冷氣機有1級能源標籤就相對慳電。此外，變頻式冷氣機能根據室溫自動調節運作，避免因頻繁開關壓縮機而浪費電力，較定頻款式省電約40%#¹，長遠能顯著減輕電費負擔。日本百年品牌三菱重工今年推出多款全新變頻式分體機，全面採用 R32 環保雪種並榮獲¹級能源標籤。憑藉先進的DC變頻技術，精準控溫，有效防止過度製冷、製暖，維持室溫穩定舒適，同時減少不必要的能源消耗。

三菱重工多款新分體機採用R32環保雪種，結合自家製高效能壓縮機及先進DC變頻技術，精準控溫，高效節能。

貼士 2：參考第三方認證及核心指標「CSPF」

購買冷氣機前，市民可查閱獨立檢測機構或權威媒體的測試報告。這些第三方認證能提供客觀及數據化的實測評估，幫助消費者看清冷氣機背後的真實效能。根據香港權威第三方機構針對1.5匹變頻式分體冷氣機的實測顯示，同樣是1級能源標籤的冷氣機樣本，其實際效能仍存有高低差異，其省電表現最高與最低可相差達 33%#²。因此，選購時除了認準1級能源標籤，更應留意關鍵的慳電指標 ——「製冷季節性表現系數（CSPF）」，數值越高，代表製冷能效越高，亦即越慳電。在該測試中，三菱重工空調展現出卓越的節能表現。其製冷季節性表現系數（CSPF）和製暖季節性表現系數（HSPF）均獲5星，因而被各媒體譽為「慳電之王」。

在第三方機構的嚴格測試中，三菱重工空調憑藉驚人的省電實力，獲媒體譽為「慳電之王」。

貼士3：室內外機風扇設計

正所謂「成功藏在細節裡」，冷氣機的節能表現，往往取決於設計及工藝細節。以三菱重工空調為例，品牌將航空與重工業的尖端技術融入家用空調，全面提升製冷效能。

• 室外機鋸齒風扇：室外機風扇邊緣採用噴射機引擎、風力發電機常用的鋸齒狀設計，有效降低扇葉間的氣流風切阻力，低耗電而產生更大風量。

• 室內機噴射氣流技術：將航空空氣動力學應用到空調設計，開發出有如噴射渦輪引擎般的室內機風扇，能以低耗電產生高速強勁氣流。

即使在極端高溫下，室內機能在短時間內釋放強勁的冷氣流，快速降低室內溫度，達到高效節能且兼顧舒適的效果。

選購冷氣機重要考量之一：便捷度

趕返工、趕出門，忘記關冷氣，白白開足十多個小時，簡直是荷包的災難！透過Wi-Fi遙距控制功能就能輕鬆解決這個痛點。三菱重工空調多款全新分體機系列內置Wi-Fi模組#³，用家可透過手機應用程式遠程控制空調，隨時隨地也能切換電源，杜絕無人關機的浪費，方便快捷。除了基本開關功能，應用程式支援調校運行模式、溫度、風速、定時開關等功能，更強大的是，應用程式能將用電量圖表化，用家對用電量一目了然，有效掌控自己的電費預算！

開冷氣省電大法

買對了冷氣機，再配合2個生活小習慣，就能輕鬆達到雙重節能效果：

1）冷氣配合風扇

冷氣機本身能降溫，但若同時使用風扇，能加速室內空氣循環，令涼風更平均分布。這樣一來，你可以將冷氣溫度調高一至兩度，依然涼爽，卻能減少耗電。這種方法特別適合客廳或開放式空間，既舒適又環保。

2）善用窗簾

陽光直射會令室溫急升，冷氣機需更努力運作。拉上窗簾或使用遮光布，能有效阻隔熱能進入，減輕冷氣機負擔。這在辦公室或房間特別重要，因為長時間的陽光照射會令冷氣機耗電量大增。簡單的遮光措施，往往能帶來明顯的節能效果。

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#1 第三方機構測試結果 (2016年5月)：採用了能反映全年氣溫變化的「製冷季節性表現系數（CSPF）」進行科學計算，證實變頻式機款在製冷時，比傳統定頻式樣本全年平均省電 39.5%。

#2 第三方機構測試結果 (2026年5月)：就製冷而言，CSPF數值最高的樣本較最低者全年共省達33%的電力。

#3 Wi-Fi功能適用於ZSXH-WF, ZSH-WF, ZRH-WF, ZTLH-WF及YYSH-WF系列。

（資料及相片由客戶提供）