抽濕不降溫！開利全新HAC系列精準控濕　打造乾爽舒適家居

夏日炎炎，氣溫持續高企，加上連日落雨，天氣時晴時雨，反覆不定。在這種潮濕悶熱的環境裡，衣物很容易滋生難聞異味，令人十分困擾。現在不少冷氣機的抽濕功能，主要透過大幅度降溫來抽取空氣中的濕氣，不但令室內氣溫驟降，電費開支大增，小童與長者亦容易因此著涼不適。



開利新推出的淨冷型變頻分體機（HAC系列），配備智能濕度感控裝置，輕易解決以上種種問題，做到高效抽濕之餘，同時維持室溫舒適。除此以外，機款更結合旗艦級殺菌技術、機身貼頂僅 3 厘米安裝設計及藍牙操控等多項實用功能，為本港家庭締造全面升級的夏日居家環境。

抽濕如何避免越抽越凍？HAC系列「濕度智能控制感應器」完美穩定室溫

春夏季潮濕翳悶，大眾經常依賴冷氣機的抽濕功能。然而，傳統冷氣往往透過持續降低室內溫度來抽取水分，導致抽濕過程中溫度隨時驟降至10°C，容易令一家大細感到過冷不適。

針對這個困擾已久的痛點，開利HAC系列特別引入了「濕度智能控制感應器」。這項技術能精準地將室內濕度穩定維持在35%至85%的理想範圍內。最重要的是，它在抽濕的同時能保持室內溫度穩定，溫度下降波動較小。這種智能運作模式完美兼顧乾爽環境與舒適體感溫度，讓用家享受真正的愜意體驗。

冷氣如何淨化空氣？解構HAC系列「BE+ion 雙重殺菌」技術

相信大部份人都重視冷氣機所吹出來的空氣質素，而開利HAC系統在空氣淨化方面的表現極具說服力，其核心亮點正是搭載了旗艦級的「BE+ ion雙重殺菌」技術。系統運作時會主動釋放極高濃度的高能量噴射離子體（達3000億/cm³ ）以迅速殺滅細菌，同時釋放1.999億/cm³*的BE+ 離子去捕捉並降低空氣中的細菌。根據科學測試權威報告實證，此技術對H1N1病毒的殺菌率高達99%*（20m²/2小時），對金黃色葡萄球菌的殺菌率亦達90%*。

除了強大的殺菌效能，確保機體內部的潔淨同樣是維持清新空氣的關鍵。機身內置的「Active Clean雪凝洗」功能，會先讓室內機冷凝器結霜鎖住灰塵，隨後透過霜雪融化及吹出涼風，帶走機內的灰塵、霉菌及油脂，有效防止細菌滋生並提升製冷效能。配合「四合一冷觸媒活性碳銀離子過濾網」，由內到外雙管齊下，全天候守護家人的呼吸健康，讓清新空氣遍佈全屋。

開利淨冷型變頻分體機 (HAC**VW及HAC**VWB)。

藍牙控制器與3cm貼頂設計 解決蝸居安裝煩惱！

香港居住空間寸金尺土，樓底偏矮令分體機的安裝位置往往受限。HAC系列採用了高能效傾斜設計，與傳統頂部回風口設計不同，其室內機頂部距離天花板只需預留3cm空間，便能靈活安裝，亦令日後維護更加簡易。

HAC系列配備可拆卸掛牆式「藍牙控制器」（適用於 HACxxVWB 及 HACxxVF 系列），用家無需內置接線，可以根據習慣隨意貼在客廳梳化旁或臥室床頭。

在日常操作方面，HAC系列的冷氣機同樣充滿驚喜。用家除了可透過手機下載應用程式，隨時隨地以Wi-Fi啟動冷氣外；部分型號更配備了開利獨家的可拆卸掛牆式「藍牙控制器」（適用於 HACxxVWB 及 HACxxVF 系列）。這款控制器無需內置接線，適用於不同房間情況。其 2.9 英寸 LCD 寬廣屏幕配合白色背光顯示，讓家人在深夜也能清晰看到數值。結合機身低至 18dB 的寧靜運作表現，絕對是提升生活質素的精明之選。

款式上，HAC 系列設有雅致灰色面板可選，質感上乘，為家居增添幾分簡約格調。

開利淨冷型變頻分體機（HAC**VF系列）。

現代冷氣機的功能已全面昇華，開利HAC系列不僅具備 1 級能源標籤及採用 R32 環保雪種，更提供 2 年全機及 3 年壓縮機保用，讓用家加倍安心。

趁著盛夏來臨，不妨提早為家居升級這部集殺菌、控濕與智能操作於一身的全能冷氣機，即向各大電器零售商查詢最新價格或瀏覽世紀開利家用空調有限公司之官方網站了解更多詳情，為家人打造極致清新的純淨空間！

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*根據 Institute of Plasma Physics, Hefei Institute of Physical Sciences, Chinese Academy of Sciences 測試，報告編號：20221212-1

*根據 National Center of Quality Inspection and Testing on Air Purification Products of Guang Zhou Institute of Microbiology Co, Ltd. 測試，報告編號：KJ20222311

*專利號碼：202211193117.7、202211193132.1和202211065958.X

*實際效果可能因不同環境和使用條件而有所變化

（資料及相片由客戶提供）