香港綠色日：全城綠賞490個熱點點玩？登記即送摩天輪門票教學

每年的6月5日是聯合國訂立的「世界環境日」。為了將全球環保意識落戶本土，環保促進會 (Green Council) 自2013年起，特別將這一天定為「香港綠色日」，現已發展成屬於香港人的年度環保盛事。今年環保促進會積極響應「全球呼籲氣候行動」，呼籲從學界、市民到商界企業領袖共同挺身而出，在整個六月份推出一系列兼具教育意義與玩味的社區活動，將可持續發展理念帶入大眾生活。



「全城綠賞」登記 即可獲得免費香港摩天輪門票

今年活動的最大亮點，絕對是限時推出的重磅福利。市民只要首次登記參加香港綠色日的招牌活動「全城綠賞 City Green Hunt」，即可免費獲得香港摩天輪門票1張（數量有限，送完即止）。登記後，市民便可化身「綠色獵人」，在整個6月份內探索全港各區超過490個「綠色熱點」，一邊實踐低碳生活，一邊享受專屬的「綠月優惠」。

全港490個「綠色熱點」怎麼玩？四個步驟儲分贏大獎

為方便市民參與，主辦方將活動全面數位化。參與者只需跟隨以下四個簡單步驟，即可在日常生活中累積積分換取豐富禮品：

第一步：發掘綠色熱點 ─ 瀏覽大會官方網站 greenday.hk 的「綠色熱點地圖」及「任務中心」，查閱各區參與活動的綠色商戶地點。

第二步：前往綠色熱點 ─ 親身到達指定的綠色熱點商戶，尋找並掃描「香港綠色日 - 全城綠賞」的專屬二維碼（QR Code），即可賺取並累積綠賞積分。

第三步：完成「綠賞任務」 ─ 除了在店舖掃碼外，參加者更可在官方網頁的「任務中心」查閱特定任務，完成指定環保挑戰直接儲分，或直接換取特定獎品。

第四步：查閲排行榜 ─ 參加者可隨時登入活動APP，即時查看自己的累積積分及全港名次。活動結束後，大會將公佈最終得獎名單，並以電郵聯絡得獎者安排領獎。

整個六月還有哪些綠色活動可以參與？

除了大受歡迎的「全城綠賞」之外，環保促進會今年亦同步推行多項全方位活動，包括鼓勵市民在日常穿搭中融入綠色元素的「著綠行動」、推動企業實踐減碳排污的「綠色承諾」，以及多項針對中小學及大專院校的學界比賽。主辦方期望透過多元化的渠道，讓綠色生活變得更貼地、更容易實踐。有興趣的市民瀏覽活動專頁了解更多活動詳情，一齊著綠香港！

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